¿Fue el temporal? Investigan caída de muro que causó choque de tren en Barcelona

Barcelona.- Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, según los Mossos d'Esquadra, la policía local.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.