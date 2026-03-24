Fianza de EE UU a visas de turistas a otros 12 países: ¿cuándo entra en vigencia?

Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha desde el próximo 2 de abril un nuevo requisito migratorio que impactará a ciudadanos de 12 países: el pago de una fianza de 15,000 dólares para optar a visas de turismo y negocios (B1/B2). La medida, anunciada la semana pasada por el Departamento de Estado, incluye a Nicaragua y se extenderá también a Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Con esta disposición -de la que Honduras queda fuera- las autoridades estadounidenses buscan garantizar que los visitantes cumplan con las condiciones de su estadía y regresen a sus países antes del vencimiento de la visa.

Según la Administración de Donald Trump, el dinero será reembolsado a quienes respeten el tiempo autorizado de permanencia. El Departamento de Estado estima que expulsar a un migrante tiene un costo promedio superior a los 18,000 dólares, por lo que el sistema permitiría generar ahorros de hasta 800 millones de dólares anuales para los contribuyentes. Con la incorporación de estos 12 países, asciende a 50 el número de naciones sujetas a este requisito. En la lista figuran países como Cuba, Venezuela, Nigeria, Senegal y Tanzania, entre otros. Las autoridades sostienen que el programa ha mostrado resultados positivos. De acuerdo con datos oficiales, cerca de mil extranjeros han obtenido visas bajo este esquema y el 97 % regresó a su país dentro del plazo establecido. Esta política forma parte de un conjunto de medidas migratorias orientadas a reducir la permanencia irregular en Estados Unidos, que incluye restricciones al asilo y mayores controles en la emisión de visas.

¿Còmo funciona la fianza de 15 mil dòlares impuesto por EEUU?