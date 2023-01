Extraditan a Estados Unidos a hermano de senadora colombiana Piedad Córdoba

Según sus familiares, la extradición no debió haber ocurrido, pues argumentaron que los delitos que se le señalan, pues también era señalado de tráfico y porte de armas, habrían sido cometidos en Colombia y no en Estados Unidos, pero eso no bastó para frenar el proceso.

“Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, manifestó.

De su lado, el ahora extraditado grabó un video antes de ser llevado a la justicia extranjera, en donde le dedicó unas palabras a su madre, su esposa y sus hermanos, en especial a Piedad, quien dijo fue traicionada.

LE PUEDE INTERESAR: Todavía sin justificar los 68 mil dólares que Piedad Córdoba ingresó a Honduras

“Enviarle un mensaje a mi madre, ya de avanzada edad con más de 90 años, a mi señora, que atraviesa una grave enfermedad y que está con tratamiento de cáncer super agresivo, que la ha tenido al borde de la muerte. A mis hermanos decirles que los quiero entrañablemente, los quiero con el alma, que agradezco el acompañamiento que me han dado en todo este trance en este proceso tan difícil que me ha tocado pasar y, especialmente, a mi hermana Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada, quienes solo por luchas de poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda. Me entristece mucho la situación por la que ella pasa, pues porque prácticamente la exposición mediática a la que me han expuesto a mí, producto de un entrampamiento, y que -prácticamente- lo han articulado de tal forma que no hay día en el que yo salga de los medios de comunicación”, dijo en el corto clip.