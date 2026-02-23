EE UU mata a tres hombres tras nuevo ataque a lancha en el Caribe

Washington, Estados Unidos.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe presuntamente operada por narcotraficantes, anunció este lunes el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 150 víctimas desde que comenzaron estos operativos en 2025.

El ataque de este lunes ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha bombardeado más de 40 barcos desde septiembre pasado para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque letal cinético en un barco operado por organizaciones designadas como terroristas".