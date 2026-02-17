EEUU destruye otras tres lanchas que vincula al narcotráfico y deja once muertos

Washington, Estados Unidos.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe , en un operativo que en total ha dejado una vez muertos. Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro , quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

"A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", informó el Comando Sur en un comunicado publicado hoy. Según el texto, Washington confirmó que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico". "Una vez que los narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", concluye el comunicado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Estos tres ataques llegan después de que otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyera el pasado viernes otra lanza y provocara la muerte de sus tres tripulantes. Desde septiembre estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los cuarenta y han dejado en torno a 150 muertos.