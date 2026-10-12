Empresarios mexicanos proponen frenar aumentos extraordinarios del salario mínimo en 2027

Ciudad de México, México.- Después de ocho años de incrementos extraordinarios al salario mínimo en México, el sector empresarial busca poner una pausa a esta política en 2027 y limitar las nuevas subidas a la inflación, ante la preocupación por los costes laborales, el cierre de empresas y la desaceleración del empleo formal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal patronal mexicana, José Medina Mora, planteó abandonar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un mecanismo que durante los últimos años permitió elevar los salarios mínimos por encima de la inflación. “Ya es nada más un ajuste por inflación”, sostuvo el dirigente empresarial, quien consideró que los incrementos extraordinarios cumplieron su propósito inicial. “Una vez que se ha logrado el objetivo, ya no tendría MIR”, añadió.

La propuesta supondría un cambio respecto a la política salarial impulsada desde 2019, cuando México comenzó a aplicar aumentos de dos dígitos para recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta estrategia permitió que el salario mínimo general pasara de 88,36 pesos diarios en 2018 a 315,04 pesos en 2026, un incremento nominal superior al 250 %, aunque la recuperación real es menor al descontar la inflación. El MIR fue una de las herramientas utilizadas para lograr esa recuperación, al incorporar una cantidad adicional en pesos al incremento porcentual negociado cada año, evitando efectos directos en la inflación. Medina Mora argumentó que el objetivo de que el salario mínimo permita adquirir dos canastas básicas ya se alcanzó, por lo que ahora corresponde preservar el poder adquisitivo sin imponer nuevas presiones sobre las empresas y los empleos formales, en un país donde la informalidad supera el 50 %.