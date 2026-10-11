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Bajo la lluvia, España y Latinoamérica llenan de color la Quinta Avenida de Nueva York

La lluvia no impidió que España y una veintena de países latinoamericanos llevaran sus tradiciones, música y trajes típicos a la Quinta Avenida de Manhattan

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 15:28
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La lluvia acompañó este domingo 11 de octubre el Desfile de la Hispanidad de Nueva York, en el que las tradiciones, la música y los trajes típicos de España y una veintena de países latinoamericanos volvieron a recorrer la Quinta Avenida de Manhattan.

 Foto: EFE
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En esta edición, la número 62 del desfile, destacaron los bailes folclóricos, las vestimentas tradicionales y otras expresiones culturales, entre ellas los Moros y Cristianos de Orihuela (Alicante), que desplazaron a cerca de un centenar de festeros a la Gran Manzana para dar a conocer esta tradición levantina.

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Otra de las expresiones festivas españolas presentes fue el Entierro de la Sardina de Murcia, que llevó a Manhattan una de las celebraciones más características del calendario festivo murciano, coincidiendo con el 175 aniversario de esta tradición.

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Por su parte, Galicia tuvo un papel destacado en la marcha, dedicada este año al Xacobeo 2027 y organizada en colaboración con varias entidades, entre ellas la Casa Galicia de Nueva York, fundada en 1940 para mantener vivo el vínculo de la comunidad gallega con sus raíces.

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Como parte de esta representación, también participó la agrupación folclórica Celme, de Pontevedra.

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Además de las manifestaciones culturales, la edición de este año coincidió con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad, luego de que en septiembre Nueva York bautizara honoríficamente como 'Little Spain-La Nacional Way' la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida.

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El reconocimiento recuerda al antiguo barrio español de Manhattan y a La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 y que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad.

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En cuanto a las representaciones latinoamericanas, sobresalió la del Carnaval de Barranquilla (Colombia), que llevó a Manhattan a Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños de 2027.

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Pese a las condiciones climáticas, el desfile volvió a reunir en la Quinta Avenida a estas comunidades en una celebración que forma parte del Mes de la Herencia Hispana, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre.

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De esta manera, la actividad se convirtió nuevamente en un espacio para reconocer la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades de España, América Latina y el Caribe.

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