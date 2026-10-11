Bajo la lluvia, España y Latinoamérica llenan de color la Quinta Avenida de Nueva York

La lluvia acompañó este domingo 11 de octubre el Desfile de la Hispanidad de Nueva York, en el que las tradiciones, la música y los trajes típicos de España y una veintena de países latinoamericanos volvieron a recorrer la Quinta Avenida de Manhattan.
En esta edición, la número 62 del desfile, destacaron los bailes folclóricos, las vestimentas tradicionales y otras expresiones culturales, entre ellas los Moros y Cristianos de Orihuela (Alicante), que desplazaron a cerca de un centenar de festeros a la Gran Manzana para dar a conocer esta tradición levantina.
Otra de las expresiones festivas españolas presentes fue el Entierro de la Sardina de Murcia, que llevó a Manhattan una de las celebraciones más características del calendario festivo murciano, coincidiendo con el 175 aniversario de esta tradición.
Por su parte, Galicia tuvo un papel destacado en la marcha, dedicada este año al Xacobeo 2027 y organizada en colaboración con varias entidades, entre ellas la Casa Galicia de Nueva York, fundada en 1940 para mantener vivo el vínculo de la comunidad gallega con sus raíces.
Como parte de esta representación, también participó la agrupación folclórica Celme, de Pontevedra.
Además de las manifestaciones culturales, la edición de este año coincidió con el reconocimiento a la historia de la emigración española en la ciudad, luego de que en septiembre Nueva York bautizara honoríficamente como 'Little Spain-La Nacional Way' la esquina de la calle 14 con la Octava Avenida.
El reconocimiento recuerda al antiguo barrio español de Manhattan y a La Nacional, la Sociedad de Beneficencia Española fundada en 1868 y que sigue siendo un punto de referencia para esta comunidad.
En cuanto a las representaciones latinoamericanas, sobresalió la del Carnaval de Barranquilla (Colombia), que llevó a Manhattan a Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños de 2027.
Pese a las condiciones climáticas, el desfile volvió a reunir en la Quinta Avenida a estas comunidades en una celebración que forma parte del Mes de la Herencia Hispana, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre.
De esta manera, la actividad se convirtió nuevamente en un espacio para reconocer la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades de España, América Latina y el Caribe.