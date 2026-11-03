La demócrata Kathy Hochul gana la reelección en Nueva York, según proyecciones

Nueva York.- La demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman, según proyecciones de NBC y CBS. Hochul, de 68 años y excongresista, asumió el cargo en agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual y ganó por un estrecho margen sus primeras elecciones para el cargo en noviembre de 2022.

Por su parte, Blakeman, de 71 años, es actualmente el responsable ejecutivo del condado de Nassau, al este del estado, y también excomisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Para sus segundas elecciones al cargo, las encuestas daban a Hochul generalmente una ventaja de doble dígito sobre su rival. Los candidatos centraron su campaña en la asequibilidad ante el elevado coste de vida y la política de inmigración desde ángulos opuestos, y contaron con el respaldo de figuras de peso dentro de cada partido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse