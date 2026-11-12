David Rosenthal recibe el Napolitan Victory Award como Mejor Analista Político

Washington, Estados Unidos.- El periodista, politólogo y columnista colombiano David A. Rosenthal recibió el Napolitan Victory Award en la categoría de Mejor Analista, Comentarista o Columnista Político, otorgado por la Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS). El reconocimiento fue entregado durante la gala del 15.º aniversario de los premios, celebrada el pasado 31 de octubre de 2026 en el hotel Holiday Inn Washington Capitol National Mall, en Washington D.C. De acuerdo con la organización, el evento reunió a profesionales de 26 países y contempló la entrega de galardones en 107 categorías, con ganadores procedentes de más de 20 naciones.

Los Napolitan Victory Awards surgieron en 2012 bajo el nombre de The Victory Awards Conference & Gala y en 2017 adoptaron su denominación actual, en homenaje póstumo al consultor político estadounidense Joseph Napolitan, considerado uno de los pioneros de la consultoría política moderna. La organización responsable de los premios es la WAPAS, constituida en 2016 como una sociedad honoraria de profesionales dedicados al estudio de los partidos políticos, conocida como estasiología, y presidida actualmente por Mauricio Jaitt. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los galardones reconocen el trabajo de consultores, campañas políticas, periodistas, instituciones académicas y líderes vinculados con la democracia y la libertad, entre cuyos distinguidos figuran Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Pedro Sánchez, José Mujica y Martha Lucía Ramírez, así como las campañas de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Alberto Fernández.

Trayectoria periodística

David A. Rosenthal es politólogo de la Universidad del Rosario y cuenta con la credencial de comunicador otorgada por la Asociación Colombiana de Periodistas.

Inició su carrera profesional en 2017 y desde entonces ha publicado más de 300 trabajos sobre política colombiana, las relaciones entre Colombia e Israel y asuntos de Medio Oriente. Su trabajo periodístico incluye colaboraciones en medios de comunicación de Colombia, España, Centroamérica e Israel, entre ellos El Nuevo Siglo, El País de Cali, El Espectador, Diario de Madrid, El Español, Cambio16 y Estrella Digital. También ha publicado en JNS en Español, Aurora-Israel, Ynet, KAN en Español y The Times of Israel, además de colaborar con Diario EL HERALDO de Honduras. En el ámbito audiovisual, ha participado en espacios informativos de NTN24, Caracol, RCN y W Radio, y actualmente se desempeña como analista de Medio Oriente para AnewZ, medio de comunicación de Azerbaiyán.