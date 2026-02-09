Cuatro personas son asesinadas en un ataque armado en una playa de Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Al menos cuatro personas fueron asesinadas este lunes en un ataque armado registrado en una playa del municipio de San Vicente, de la provincia costera de Manabí, una de las más golpeadas por la violencia vinculada al crimen organizado.

El coronel Carlos Ortega, jefe policial de la zona, señaló que además de los fallecidos confirmados hasta el momento hay una persona herida que fue trasladada a un hospital.

El ataque se registró frente al muelle artesanal, cuando varios hombres armados dispararon contra un grupo de personas y pescadores que se encontraban en la playa, junto a sus embarcaciones, de acuerdo a reportes de medios locales.