Matan a motociclista cerca del mercado municipal de San Lorenzo, Valle

San Lorenzo, Honduras.- Un hombre murió tras ser atacado a disparos mientras se desplazaba en una motocicleta en las inmediaciones del mercado municipal de San Lorenzo, en Valle, al sur de Honduras. La víctima fue identificada como Olvin Corea, de 46 años de edad, originario de la comunidad de El Matearal, en Valle, quien falleció en el lugar producto de las heridas provocadas por el ataque armado.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se transportaba en su motocicleta cuando fue interceptado y atacado por sujetos armados, quienes tras cometer el hecho huyeron del lugar con rumbo desconocido. Tras el suceso, elementos de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena para acordonar el área y comenzar con las diligencias investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para los procedimientos legales correspondientes.