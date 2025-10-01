Caravana de migrantes hondureños y de otras nacionalidades sale rumbo a Ciudad de México

El grupo está integrado por varios cientos de personas originarias de Guatemala, Honduras , Venezuela, Salvador, Haití y Cuba, entre otros.

Tapachula, México.- Una nueva caravana de migrantes partió este miércoles a pie desde el sur del país con el objetivo de llegar a Ciudad de México , en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con la esperanza de dejar atrás la precariedad y la incertidumbre en la frontera con Guatemala.

Uno de ellos es Yovani de Jesús, procedente de Venezuela, quien denunció que salieron en masa de Tapachula, la mayor ciudad mexicana en la frontera sur, porque les están robando por lo que urgió ayuda por parte de las autoridades mexicana con los documentos para poder regularizarse y no permanecer de manera ilegal.

“Pero nos están negando los documentos. Siete meses fui a Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados). Uno, no me llegó correo. Fui a Comar (de nuevo), lo que me dieron fue unos documentos, que aquí los cargo, fue para que solamente emitiera reclamos y a final no me dieron nada”, señaló a EFE.

De Jesús narró que sin los documentos no se puede trabajar en las empresas y talleres ni tampoco obtener seguro social, por lo que son explotados laboralmente.

La irregularidad en la que subsiste esta comunidad incrementa sus condiciones de vulnerabilidad en el país, pues los expone a situaciones de violencia, como asaltos o fraudes, así como la precarización económica por los trabajos que realizan o el poco acceso a servicios de salud.

Igualmente, Gladys Castillo, migrante salvadoreña informó que la idea de poder salir en caravana es que les ayuden para poder regularizarse en México, porque hay muchas personas que llevan un año en el proceso.

“Un poquito complicado porque cuesta encontrar trabajo y a veces encuentra uno, pero es muy barato. La verdad que, si hay lugares que pagan un poco mejor que Tapachula y se puede organizar para sobrevivir, que nos den los papeles para llegar a la capital para poder trabajar”, advirtió Castillo.