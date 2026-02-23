  1. Inicio
Capturan 41 personas por actos violentos tras muerte de "El Mencho" en Jalisco

Tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco, 41 personas fueron capturadas por actos de violencia

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 16:36
Individuos acusados fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional, y otros efectivos de seguridad.

Foto: EFE

Jalisco, México .- Los hechos violentos el domingo en el estado mexicano de Jalisco (oeste) tras la muerte de "El Mencho" en un operativo federal, que incluyó cortes de carretera, quema de vehículos o actos de saqueo, se saldaron con la detención de al menos 41 personas, informó este lunes el Gobierno estatal.

En un comunicado, el Ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar "actos de violencia" y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.

Los individuos acusados de cometer violencia fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional, así como por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal.

Las autoridades explicaron que se vieron afectados 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 establecimientos comerciales Oxxo, tanto en área metropolitana de la capital, Guadalajara, como en otros lugares de Jalisco.

Además, hubo 91 vehículos particulares con daños y se registraron 37 enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con civiles armados.

No obstante, en la mañana de este lunes el Gobierno estatal reanudó en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras "avanzan, de manera paulatina, en restablecer su frecuencia".

Por su parte, la Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases presenciales de todos los niveles durante el día de hoy, de igual forma que la de Salud ha pausado la jornada de vacunación en una de las entidades federativas más golpeadas por el brote de sarampión.

"El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población", concluyó la Administración del estado mexicano.

En respuesta a la captura de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ayer comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur del estado, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas.

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

