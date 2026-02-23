Capturan 41 personas por actos violentos tras muerte de "El Mencho" en Jalisco

Jalisco, México .- Los hechos violentos el domingo en el estado mexicano de Jalisco (oeste) tras la muerte de "El Mencho" en un operativo federal, que incluyó cortes de carretera, quema de vehículos o actos de saqueo, se saldaron con la detención de al menos 41 personas, informó este lunes el Gobierno estatal. En un comunicado, el Ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar "actos de violencia" y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región. Los individuos acusados de cometer violencia fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional, así como por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal.

Las autoridades explicaron que se vieron afectados 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 establecimientos comerciales Oxxo, tanto en área metropolitana de la capital, Guadalajara, como en otros lugares de Jalisco. Además, hubo 91 vehículos particulares con daños y se registraron 37 enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con civiles armados. No obstante, en la mañana de este lunes el Gobierno estatal reanudó en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras "avanzan, de manera paulatina, en restablecer su frecuencia".

Por su parte, la Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases presenciales de todos los niveles durante el día de hoy, de igual forma que la de Salud ha pausado la jornada de vacunación en una de las entidades federativas más golpeadas por el brote de sarampión.

"El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población", concluyó la Administración del estado mexicano. En respuesta a la captura de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ayer comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur del estado, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas.