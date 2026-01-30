Capturan a 11 personas por homicidio y venta de droga en Estado de México

Ciudad de México, México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este viernes de la detención de 11 personas vinculadas con al menos 16 homicidios y distribución de droga en el céntrico Estado de México.

El titular de la SSPC precisó en una publicación en su cuenta de X que los detenidos operaban “con alto nivel de violencia” en los municipios de Tultitlán y Coacalco mediante la participación en las bandas ‘Lobo’, ‘Monas’ y ‘Los Portales’.

Entre los arrestados destacó que hay elementos de la policía de Tultitlán, como es el caso de Lucio ‘N’, alias ‘El Señor del sombrero’, y Enrique ‘N’.