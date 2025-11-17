A cárcel de El Progreso envían a piloto mexicano detenido por actos preparatorios para el tráfico de drogas

Tegucigalpa, Honduras.- Al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, fue trasladado un piloto de nacionalidad mexicana, detenido el día domingo -16 de noviembre- en el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, tras ser requerido por una alerta roja internacional por “actos preparatorios para el tráfico de drogas”. El detenido fue identificado como Edson Tadeo Méndez Ramírez, originario de Saltillo, Coahuila, México, y residente en Guadalajara, México. El mismo domingo a las 3:10 de la tarde, el piloto fue recibido en el centro penal de El Progreso, Yoro, según confirmó una fuente oficial a EL HERALDO. Desde el 10 de julio de 2014, el mexicano cuenta con una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas" en perjuicio de la salud pública de la población del Estado de Honduras.

Durante la inspección le fueron decomisados una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3, 100 dólares, 3, 000 pesos mexicanos y un pasaporte a nombre de otra persona. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Aproximadamente 11 años atrás, el 6 de julio de 2014, Méndez Ramírez fue detenido en el Aeropuerto Internacional Golosón de la ciudad caribeña de La Ceiba -hoy llamado Guillermo Anderson- junto a otro piloto identificado como Oliver Figueroa Hernández, tras intentar despegar una avioneta que, según el informe de entonces, no contaba con la autorización de la torre de control. En esa fecha, la aeronave Gulfstream era conducida por un piloto mexicano que transitó hasta el final de la pista, mientras que unos sujetos atravesaron la cerca llevando unos tambos de color azul, situación que fue observada por los elementos militares de la Fuerza Aérea asignados al aeropuerto de La Ceiba.

Determinación

La Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Méndez Ramírez. Sin embargo, la defensa rechazó la acción fiscal, solicitando mantener el estado de inocencia de su representado. Ante la falta de arraigo por ser extranjero, el peligro de fuga y para asegurar su presencia en la siguiente etapa del proceso, la Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que debe cumplir con el término de ley para inquirir en el Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro. La audiencia inicial se programó para las 10:00 de la mañana del miércoles 19 de noviembre.

Aclaratoria