Gaby Spanic revela que le giraron orden de aprehensión en aeropuerto de México

La actriz Gaby Spanic, recordada por su protagónico en la telenovela "La usurpadora", reveló que durante su ingreso a México procedente de Estados Unidos se le giró una orden de aprehensión, luego de ser señalada presuntamente por portar drogas entre sus pertenencias en un aeropuerto del país.
La actriz dio a conocer el hecho durante una entrevista en el programa Hoy, donde explicó que la orden fue emitida tras una revisión en la zona de Aduanas.
Esta situación, que derivó en un proceso legal que, según sus declaraciones, la puso en riesgo de ser detenida.
Spanic relató que fue acusada de introducir presuntas drogas a México, versión que rechazó de manera categórica.
Según explicó, el señalamiento se originó luego de que realizara una transmisión en vivo en Instagram, en la que aparecía con cigarrillos sin nicotina, lo que habría generado sospechas por parte de las autoridades.
“Me acusaron de drogadicta y de meter droga a México, y por eso me giraron una orden de aprehensión”, afirmó la actriz.
Además, aseguró que incluso existía la posibilidad de que fuera encarcelada durante el incidente en el aeropuerto.
De acuerdo con su testimonio, además de la acusación, se le pretendía cobrar un monto elevado en impuestos por los cigarrillos que transportaba, situación que la llevó a dejar los productos para evitar mayores complicaciones legales.
Spanic manifestó que decidió hacer público el caso para rechazar la imagen de persona conflictiva que, asegura, se ha construido en torno a su nombre.
La actriz también señaló que considera que detrás del episodio podría haber intereses de terceros con la intención de perjudicarla.
Según sus palabras, el objetivo habría sido exponerla públicamente y someterla a una situación humillante, como otras que afirma haber enfrentado en el pasado.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la orden de aprehensión sigue vigente o si el proceso legal fue aclarado ante las autoridades correspondientes.