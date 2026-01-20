Avalan restringir visitas de legisladores a centros de detención de migrantes

Washington, Estados Unidos.- Una jueza federal de Estados Unidos avaló este domingo los límites que el Gobierno de Donald Trump impuso a las visitas de legisladores a los centros de detención para migrantes.

Así lo señaló la magistrada Jia Cobb, del Distrito de Columbia, en una orden donde especifica que el Gobierno puede seguir exigiendo que los congresistas avisen con siete días de antelación antes de visitar centros de detención.

Esta directriz, contra la que un grupo de legisladores opositores presentó una demanda, ya se había frenado en 2025. Como respuesta, el Gobierno decidió modificarla y ahora la jueza señala que, con estos cambios, se considera como una nueva medida y los congresistas deben modificar y revaluar los argumentos legales presentados en la demanda.