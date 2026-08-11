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Austria: Granjero no alimentaba a sus cerdos y terminaron comiéndose entre ellos

Otros 88 animales fueron encontrados con vida y trasladados a granjas cercanas. La Policía sospecha que el dueño no los alimentaba y recurrieron al canibalismo

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 10:27
Austria: Granjero no alimentaba a sus cerdos y terminaron comiéndose entre ellos

El responsable de la granja, que ha sido clausurada, ha sido denunciado por maltrato animal.

Foto ilustrativa: Canva.

Viena, Austria.- Unos 400 cerdos, muchos en avanzado estado de descomposición, han sido localizados muertos en una granja en Austria cuyo dueño se cree que llevaba desde principios de año sin alimentarlos y en la que se sospecha los animales acabaron recurriendo al canibalismo, informan este martes los medios locales.

La Policía inspeccionó la granja después de haber recibido una denuncia por malos olores de los vecinos de la explotación, ubicada a unos 110 kilómetros al oeste de Viena.

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Entre los cadáveres había 88 animales aún vivos, que han sido distribuidos en granjas cercanas, indican fuentes policiales citadas por la agencia APA.

Esas fuentes indican que se cree que el dueño de la explotación, que la gestionaba en solitario, podía sufrir problemas psicológicos.

Algunos medios indican que llevaba desde principios de año sin alimentar a los animales.

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De hecho, APA señala que faltan unos 1,000 animales respecto al registro oficial y que el hallazgo de huesos hace que no se descarte que los cerdos acabaran recurriendo al canibalismo para alimentarse.

El responsable de la granja, que ha sido clausurada, ha sido denunciado por maltrato animal.

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Redacción web
Agencia EFE

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