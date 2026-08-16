Ataque masivo con drones contra Moscú y el sur de Rusia dejan siete muertos

Moscú, Rusia.- Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales. El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de otros dos civiles -ya son cinco- en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas. En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov. Mientras, en la región de Moscú falleció esta noche un hombre de 83 años al caer un dron sobre su casa, según el gobernador, Andréi Vorobiov.

El funcionario aseguró que éste ha sido uno de los ataques más masivos contra su región de los últimos tiempos, ya que las baterías antiaéreas abatieron 187 drones, que también dejaron otros tres heridos. A su vez, otra persona murió y nueve resultaron heridas cuando fue alcanzado un autobús de trabajadores de una empresa en la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador Alexandr Shuváyev, que acusó a Kiev de terrorismo. Los drones ucranianos también alcanzaron un almacén de comercio electrónico de la compañía Wildberries, según los canales de Telegram, el más grande de Rusia con unos 200.000 metros cuadrados de superficie. La compañía confirmó el ataque ocurrido en la ciudad de Podolsk, que se encuentra a 36 kilómetros del centro de Moscú, pero añadió que todo el personal fue evacuado a tiempo. Aunque nadie resultó herido, se ha declarado un incendio, que ha sido localizado, pero no extinguido, según los servicios de emergencia. Además, Vorobiov informó que también se ha producido un incendio en un almacén de medicamentos en la ciudad de Domodédovo, que da nombre al mayor aeropuerto de la capital rusa. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó, por su parte, de tres heridos y del derribo de unos 600 drones que se dirigían a la urbe de 13 millones de habitantes desde la tarde del sábado.