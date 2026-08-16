Asesinan en prisión a hombre acusado de matar al hijo de su empleadora en México

Jorge Luis Villalón Torres, conocido como “El Marino”, murió la noche del sábado 15 de agosto tras ser atacado dentro del Centro Penitenciario de Alta Seguridad ubicado en el municipio de Charo, Michoacán.
Villalón Torres permanecía recluido y era señalado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Alexander, un adolescente de 16 años, ocurrido el 5 de junio de 2023 en Lázaro Cárdenas.
El ataque provocó una fuerte movilización de seguridad dentro del centro penitenciario. Las autoridades descartaron que se tratara de un motín, aunque confirmaron la muerte del interno.
“El Marino” enfrentaba un proceso relacionado con la muerte del joven Alexander, ocurrida en 2023 en Lázaro Cárdenas.
Según los antecedentes del caso, Villalón Torres había establecido una relación laboral con Isis Nínive Ortiz Cortés, madre del adolescente, luego de ser contratado por una empresa de seguridad privada propiedad de ella.
Las investigaciones señalaban que el crimen habría ocurrido en medio de una disputa relacionada con las condiciones laborales y la intención de Villalón Torres de obtener mayores ingresos que su empleadora.
De acuerdo con los primeros reportes, los custodios encontraron a Villalón Torres gravemente herido y solicitaron asistencia médica. Sin embargo, cuando intentaron brindarle atención, constataron que ya no presentaba signos vitales.
Aunque inicialmente se informó que el interno habría sido atacado con arma de fuego, la administración penitenciaria negó que existieran armas de fuego dentro de las instalaciones.
El área donde ocurrió el ataque fue asegurada mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaba las diligencias correspondientes y recopilaba evidencias para esclarecer el homicidio.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni identificado a los presuntos responsables del ataque.