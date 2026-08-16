  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza

Pese a la devastación, las autoridades y habitantes mantienen su determinación de recuperar el pueblo y reconstruir las viviendas afectadas por el sismo.

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 09:02
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
1 de 16

No hay ninguna calle del municipio de El Cairo, ubicado en la cima de una montaña de la Cordillera Occidental colombiana, que no tenga viviendas destruidas por el terremoto del lunes pasado 10 de agosto, pese a lo cual sus habitantes, en medio de la tristeza, se resisten a perder la esperanza.

 Fotos: EFE.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
2 de 16

Este pueblo, en el que viven unas 7.000 personas, tiene según las autoridades locales, el 100 % de sus edificaciones con al menos una afectación leve y la mayoría de sus fachadas muestra marcas que dicen "Peligro grave", "Peligro colapso" o "Acceso prohibido".
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
3 de 16

Todas las casas conservaban la típica arquitectura colonial campesina que caracteriza a la mayoría de pueblos de la turística región del norte del Valle del Cauca, que hacían de este un municipio cautivador, pero ahora muchas de ellas están en el suelo.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
4 de 16

Por esa razón, sus habitantes trabajan sin descanso, con la ayuda de autoridades locales, trabajadores de empresas de servicios públicos y voluntarios que han llegado de todo el país, en la recogida de escombros para empezar, lo más pronto posible, la reconstrucción de su pueblo querido.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
5 de 16

Las calles están llenas de tierra, ladrillos y restos de madera, pero eso no impide que la gente camine y ofrezca su ayuda para lo que haga falta, incluso hay lugares donde ofrecen agua y comida a quienes van andando porque la solidaridad marca el ritmo de las labores de remoción.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
6 de 16

"Esto es una cosa impresionante. Yo no me encontraba en la residencia, ya me había desplazado a mi lugar de trabajo", dice a EFE Agustín Restrepo Benavides, sepulturero de El Cairo, frente a su casa, que ya no tiene segundo piso y está a punto de colapsar por completo.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
7 de 16
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
8 de 16

Esa casa, de fachada blanca con puertas y ventanales amarillos, era propiedad de Restrepo y de su familia desde hace más de cinco décadas y actualmente la habitaba con su hermana y una inquilina a la que tenían alquilados "los bajos", quienes tampoco estaban allí cuando el sismo de magnitud 7,4 del lunes pasado la destruyó. "Aquí quedaba el Teatro Nancy. Mi padre lo compró, la arregló y desde entonces fue de nuestra familia", cuenta Restrepo.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
9 de 16

El hombre revela su sensación de incertidumbre ya que aún no sabe si podrán volver a vivir en ese terreno porque la tierra de la zona está erosionada y puede ser riesgoso. "Hay que esperar qué dicen los especialistas, esperar si se puede volver a construir o no", dice el hombre, que siente mucha tristeza de ver su pueblo completamente destruido.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
10 de 16

En El Cairo, que tiene trece calles de largo y cinco de ancho, hay unas 60 casas por demoler, explica a EFE el alcalde encargado, Carlos Alberto Correa, quien añade que el terremoto dejó tres personas fallecidas y cuatro heridos. No hay desaparecidos.

 Carlos Ortega / EFE
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
11 de 16

"Si ustedes pueden ver, el municipio de El Cairo está afectado en un 100 % de sus estructuras. Necesitamos tejas españolas, hojas de zinc, listones, cartones, puntillas para la parte de infraestructura", señala Correa.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
12 de 16

El alcalde encargado, que recibe a decenas de personas que lo buscan pidiendo ayuda y trabaja de la mano con su equipo para atender las necesidades de los pobladores, destaca la ayuda humanitaria que han recibido, que ha permitido satisfacer las necesidades básicas de los habitantes.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
13 de 16

No obstante, insiste en que la prioridad es "la parte de la infraestructura para empezar a recuperar algunas viviendas que solamente tienen problemas en los techos".
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
14 de 16

Este pueblo ha recibido ayuda de ingenieros de toda Colombia e incluso de tres de la Universidad de Cataluña, que viajaron hasta esta remota localidad del país para ayudar a los damnificados.
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
15 de 16

Correa destaca que la labor de liderar la recuperación de El Cairo "no ha sido tan complicada" porque cuentan "con la solidaridad de la gente".
El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza
16 de 16

"Lo que pasa es que es una tarea ardua porque hasta ahora estamos comenzando. Sabemos que esto se puede demorar seis meses o un año. Volver a reconstruir El Cairo es difícil, teníamos el cuarto municipio más bonito de Colombia y mire cómo quedó. Pero bueno no podemos luchar contra los fenómenos de la naturaleza", concluye el alcalde encargado, que como sus paisanos no se rendirá hasta recuperar lo que el terremoto les quitó.
Cargar más fotos