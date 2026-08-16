El Cairo, Colombia, pueblo destruido por terremoto se resiste a perder la esperanza

Esa casa, de fachada blanca con puertas y ventanales amarillos, era propiedad de Restrepo y de su familia desde hace más de cinco décadas y actualmente la habitaba con su hermana y una inquilina a la que tenían alquilados "los bajos", quienes tampoco estaban allí cuando el sismo de magnitud 7,4 del lunes pasado la destruyó. "Aquí quedaba el Teatro Nancy. Mi padre lo compró, la arregló y desde entonces fue de nuestra familia", cuenta Restrepo.