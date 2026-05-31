De la Espriella: ganador de primera vuelta promete derrotar "la tiranía" en Colombia

"Más de 10 millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", expresó De la Espriella en un video divulgado por su campaña, en el que anunció una celebración esta noche en Barranquilla, donde votó.

Bogotá.- El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella , el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia , aseguró que derrotará a "la tiranía" en la segunda ronda, en la que enfrentará el próximo 21 de junio al senador de izquierdas Iván Cepeda, del mismo partido del presidente, Gustavo Petro .

El candidato añadió: "Vamos a celebrar esta victoria de 'Los nunca', de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra 'Los de siempre', que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento, del mismo régimen de Gustavo Petro".

Con menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,2 millones, seguido por el oficialista Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 992.510 votos, que representan el 4,26 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 221.058 votos (0,94 %). EFE