Álvaro Uribe reconoce derrota de Paloma Valencia y pide votar por De la Espriella

Uribe también afirmó que "Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo", haciendo referencia al presidente Gustavo Petro y al candidato de la izquierda Iván Cepeda, que este domingo fue el segundo más votado tras De la Espriella. EFE

"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad (...) Ganó el Dr. Abelardo de La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia", dijo el exmandatario en un mensaje en X.

Bogotá, Colombia.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del partido Centro Democrático que avaló la aspiración de Paloma Valencia a la Presidencia , reconoció este domingo la derrota de su candidata y pidió a sus seguidores apoyar en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Por su parte, la senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, que terminó en tercer lugar en las elecciones de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado de la jornada.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones.

Con menos del 1 % de las mesas por informar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,3 millones de papeletas, seguido por el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones y por Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

Por esa razón apoyará a De la Espriella para que Colombia no caiga "en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan", en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

"Su voto es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, de un gobierno inútil, pero sobre todo de un gobierno complaciente con los violentos", añadió Valencia sobre la votación que recibió De la Espriella.