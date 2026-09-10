Al menos 20 muertos tras incendio de un buque en puerto de Qingdao, China

Pekín, China. - Un buque carguero de bandera extranjera se incendió este jueves por la mañana en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, causando al menos 20 fallecidos y cinco personas desaparecidas, informaron medios oficiales. El incidente, que ocurrió hacia las 11:15 hora local (03:15 GMT) se produjo en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding, mientras la embarcación permanecía atracada para labores de reparación, según la agencia estatal Xinhua. Las autoridades no precisaron a qué país pertenece el buque afectado, pero por el momento han informado de que a bordo de la embarcación había un total de 42 personas: doce de ellas fueron evacuadas de forma segura y cinco heridos fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en estado estable.

El incendio fue extinguido hacia las 14:30 horas (06:30 GMT) y hasta las 17.30 horas (09:30 GMT), los equipos de rescate habían localizado a veinte de las 25 personas inicialmente reportadas como desaparecidas, todas ellas sin signos de vida. El presidente chino, Xi Jinping, dio órdenes de intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, al tiempo que pidió una investigación rápida sobre la causa del incendio y garantizar un seguimiento y una atención a las víctimas sin demora, según el medio estatal. "Todas las regiones y departamentos competentes deben extraer profundas lecciones del incendio, reforzar las medidas preventivas y contener con firmeza los accidentes graves para salvaguardar la vida y los bienes, declaró Xi. El primer ministro del gigante asiático, Li Qiang, dio a su vez instrucciones en las que pidió intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas, volcar "todos los esfuerzos" en atender a los heridos y prevenir desastres secundarios.