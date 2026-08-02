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Colisión entre un bus y una autocaravana deja seis muertos y 30 heridos en Italia

El brutal choque entre un autobús y una autocaravana ocurrió en la provincia de Rieti en la región de Lazio, dejando seis fallecidos y decenas de heridos

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 13:33
Colisión entre un bus y una autocaravana deja seis muertos y 30 heridos en Italia

Tras el accidente, equipos de socorro se trasladaron hasta la carretera estatal 79 del municipio de Colli sul Velino para auxiliar a los múltiples heridos

 Foto: Castelli Notizie

Roma, Italia.- Seis personas han muerto y 30 han resultado heridas este domingo al colisionar un autobús y una autocaravana en una carretera estatal de la provincia de Rieti (región de Lazio, centro de Italia), en un accidente en el que se han visto implicados otros tres vehículos, informan medios locales.

El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente, lo que provocó la implicación de otros vehículos.

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En el lugar del accidente, cuyas causas aún se desconocen, se encuentran los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y resto de vehículos.

En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad.

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Redacción web
Agencia EFE

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