Talibanes afganos ordenan a comerciantes decapitar a los maniquíes de sus tiendas

KABUL, AFGANISTÁN.- Los talibanes ordenaron a los vendedores de ropa de Herat, en el oeste de Afganistán, decapitar a los maniquíes de sus tiendas porque consideran que se oponen a su interpretación de la ley islámica.



La directiva se suma a una serie de medidas de los talibanes para imponer en el país su visión estricta del islam, que limita las libertades públicas, sobre todo a las mujeres y las niñas.



"Hemos pedido a los comerciantes que corten la cabeza de los maniquíes, porque va contra la ley (islámica) de la 'sharía'", confirmó el miércoles a la AFP Aziz Rahman, jefe del servicio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en Herat, ciudad de unos 600.000 habitantes y tercera gran urbe del país.

"Si se limitan a cubrir la cabeza, o esconden el maniquí (totalmente), el ángel de Alá no entrará en la tienda o en su casa para bendecirlos", dijo.



Según él, los comerciantes prometieron obedecer.



Desde el martes, circula en las redes sociales un video en el que se ve a hombres cortando con sierras las cabezas de maniquíes femeninos de plástico.



Por el momento, los talibanes no han emitido ninguna orden a nivel nacional sobre estas figuras de plástico, que no tienen cabida en su estricta interpretación de la ley islámica, puesto que prohíbe las representaciones humanas.

Durante su primer régimen al frente del país, en los años 1990, los talibanes destruyeron varias estatuas históricas de budas, una acción que causó estupor en el mundo.



Desde que volvieron al poder, los islamistas prometen ser más moderados, para intentar cambiar su imagen internacional y recibir ayuda humanitaria.



Pero lo cierto es que han impuesto nuevas restricciones, especialmente contra las mujeres y las niñas.