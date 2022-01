Ómicron golpea con fuerza en Europa, EEUU y América Latina

PARÍS, FRANCIA.-Los contagios por covid-19 volvieron a dispararse este martes en el mundo, con casi 890,000 casos en 24 horas en Estados Unidos, más de 270,000 en Francia y más de 200,000 en Reino Unido, amenazando el funcionamiento de los sistemas de salud y otros sectores clave.



Numerosas personalidades figuran entre los nuevos casos positivos, como el rey sueco Carlos XVI Gustavo y su esposa Silvia, el presidente mauritano Mohamed Uld Cheikh El Ghazouani o su homólogo de Botsuana Mokgweetsi Masisi.



Enfrentados a una inquietante quinta ola, Estados Unidos registró casi 890,000 casos en 24 horas, según datos divulgados el martes por la Universidad Johns Hopkins -centro de referencia en la materia-, un retroceso respecto al récord de más de un millón registrados solamente el lunes.



Al sur del continente americano, Argentina también experimenta una aceleración espectacular de la epidemia y alcanzó los 81,000 nuevos casos el martes, casi el doble que en la víspera, confirmando que ómicron impacta ya de lleno América Latina.

En el vecino Brasil, el segundo país del mundo más castigado por la pandemia después de Estados Unidos, las autoridades de la ciudad de Río de Janeiro (sureste) decidieron el martes suspender el multitudinario carnaval callejero de finales de febrero.



Por su parte, en Perú, el gobierno del país sudamericano confirmó la existencia de una tercera ola de la pandemia, con un aumento del 50% de casos en diciembre.



Ya en América del Norte, México superó los cuatro millones de contagios con más de 15,000 casos este martes, la cifra de medición diaria más alta desde septiembre pasado.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció un repunte de los contagios, pero consideró que no hay motivo de alarma ya que las hospitalizaciones y fallecimientos se mantienen estables.

- "Vértigo" -

Las autoridades sanitarias francesas reportaron este martes un nuevo récord: 271.686 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas. El ministro de Sanidad, Olivier Véran, dijo que los aumentos experimentados eran "de vértigo".



El Reino Unido también registró el martes un récord de más de 200.000 casos en un sólo día, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, volvió a rechazar la posibilidad de endurecer las restricciones sanitarias vigentes.



La actual ola de la epidemia empezó a finales de 2021 con la llegada de la variante ómicron, considerablemente más contagiosa que las anteriores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa el aumento de su circulación podría favorecer la aparición de nuevas variantes más peligrosas.



Aunque la gravedad de ómicron parece limitada, está provocando un aumento de las bajas por enfermedad y trastornos en varios sectores, entre ellos el de la sanidad.



Al menos seis hospitales del Reino Unido declararon el martes "incidentes críticos", lo que significa que la situación podría afectar a los casos prioritarios.



La escasez de personal también afectó al inicio del curso escolar en Inglaterra, donde el gobierno renovó su llamado a profesores jubilados para que ayuden con las aulas.

- Presión a los no vacunados -

En respuesta al maremoto provocado por el ómicron, muchos gobiernos han impuesto nuevas restricciones e incentivado el teletrabajo, al tiempo que presionan a los no vacunados a inmunizarse.



En Francia, el Parlamento debate un "pasaporte de vacunación" que quiere introducir el gobierno, por el cual las personas no vacunadas ya no tendrán acceso a las actividades de ocio ni a los restaurantes y bares.



Ante la oleada de casos, el presidente Emmanuel Macron declaró el martes en una entrevista con el diario Le Parisien que iba a "fastidiar" a los no vacunados "hasta el final", limitando su acceso a actividades de la vida social.



Chipre también podría anunciar el miércoles nuevas medidas, como la restricción de los clubes nocturnos, los locales de ocio y las visitas a domicilio.



La isla cercana a Grecia y Turquía tiene la mayor tasa de infección del mundo, con 2,505 casos por cada 100,000 habitantes.



En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso dijo el martes que falta vacunar a un millón de personas para alcanzar la inmunidad de rebaño en este país de 17,7 millones de habitantes.

- Cruceros afectados -

La capital india, Nueva Delhi, también impuso nuevas medidas, como el confinamiento durante los fines de semana.



China ha confinado a más de un millón de personas suplementarias en una ciudad del centro del país tras detectarse tres casos asintomáticos, a un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.



La epidemia empieza a afectar de nuevo a los viajes en crucero. La asociación brasileña del sector anunció el lunes la suspensión de cruceros marítimos hasta el 21 de enero, debido a "discrepancias" en la aplicación de los protocolos sobre covid-19, tras la aparición de brotes en tres barcos turísticos.

La moda tampoco se salva y el diseñador italiano Giorgio Armani canceló sus desfiles previstos para enero en Milán y París.



Pese a todo, el extremo nivel de contagio de la variante ómicron no va acompañado de un aumento significativo de muertes.



Desde que se detectó el coronavirus en diciembre de 2019, la pandemia ha matado a más de 5,4 millones de personas, según un recuento de AFP en base a datos oficiales.