Un año después de la invasión al Capitolio, estadounidenses temen por su democracia, según encuestas

WASHINGTON, STADOS UNIDOS.- Un año después de la violenta invasión del Capitolio, los estadounidenses siguen profundamente preocupados por la salud de su democracia y alrededor de un tercio dice que la violencia contra el gobierno a veces puede ser justificada, según dos encuestas publicadas el domingo.



La asonada del 6 de enero de 2021 contra la sede del Congreso, encabezada por cientos de partidarios radicales del entonces presidente Donald Trump, fue "un presagio de una creciente violencia política" y de que la democracia estadounidense "está amenazada", según dos tercios de los encuestados para un sondeo de la cadena CBS News.



Mientras tanto, el "orgullo" de los estadounidenses por su democracia se ha reducido drásticamente, del 90% en 2002 al 54% en la actualidad, según una encuesta conjunta de The Washington Post y la Universidad de Maryland.



A medida que se acerca el aniversario del 6 de enero, los sondeos ofrecen motivos específicos de preocupación: CBS encontró que el 28% de los encuestados cree que se puede usar la fuerza para defender el resultado de una elección, mientras que el 34% le dijo a The Washington Post que una acción violenta contra el gobierno a veces puede estar justificada -el mayor porcentaje en décadas.



Los resultados subrayan las opiniones aparentemente casi irreconciliables que dividen a la sociedad estadounidense, las cuales el presidente demócrata Joe Biden, quien asumió el cargo 14 días después de los disturbios en el Capitolio, ha prometido superar.



Dos tercios de los partidarios de Trump siguen creyendo en su acusación infundada de que hubo fraude y que Biden no es el presidente legítimamente elegido.



Trump se había dirigido a miles de simpatizantes poco antes de la invasión, diciéndoles que las elecciones habían sido "amañadas" y que debían "luchar como el infierno" para hacer justicia.



La invasión al Congreso, que se saldó con cinco muertos, varios heridos y destrozos, es objeto de una investigación de un comité especial legislativo.



Alrededor del 60% de los encuestados cree que Trump tiene una gran responsabilidad por la invasión del Capitolio, ocurrida justo cuando los legisladores estaban listos para certificar la victoria de Biden.



Pero 83% de sus votantes creen que el nivel de responsabilidad de Trump es solo "parcial" o "ninguno", según la encuesta del Post.



Y 26% de los estadounidenses quieren que vuelva a buscar la presidencia en 2024, según CBS.