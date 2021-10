Varios muertos deja ataque de arco y flecha en Noruega

OSLO, NORUEGA.- Un hombre armado con arco y flechas mató a varias personas e hirió a otras el miércoles cerca de la capital noruega, Oslo, antes de ser detenido, informaron autoridades.



El jefe de policía de la ciudad de Kongsberg señaló que hubo una “confrontación” entre los agentes y el agresor, pero no entró en detalles. Señaló que varias personas murieron, pero no especificó la cifra.



“El hombre que llevó a cabo el acto ha sido arrestado por la policía, y no hay una búsqueda activa de más personas. Según la información que tenemos, hay una sola persona detrás de esto”, dijo Oeying Aas.



La policía fue alertada sobre el ataque alrededor de las 18:30 y el sospechoso fue arrestado unos 20 minutos después. La comunidad está a 66 kilómetros (41 millas) al suroeste de Oslo.



De acuerdo con la policía, el sospechoso caminó por la ciudad disparando a la gente con flechas. Varias personas resultaron heridas dentro de tiendas, aclaró Aas.



El agresor aún no ha sido interrogado y se desconoce el motivo, indicó Aas.



Las autoridades de la ciudad invitaron a aquellos afectados por el ataque, así como a sus familiares, a reunirse en un hotel local.