Talibanes ejecutan a cantante afgano con el que habían departido

BAGHLAN, AFGANISTÁN.- Un cantante folclórico afgano fue asesinado en circunstancias poco claras por un combatiente talibán en el Valle de Andarabi, una zona de la provincia de Baghlan, al norte de la ciudad de Kabul. El hecho violento se registró durante este domingo.

La víctima identificada como Fawad Andarabi se dedicaba a entonar canciones patrióticas y según se conoció, los talibanes ya habían registrado su casa días antes de asesinarlo a balazos.

Jawad Andarabi, hijo del ahora occiso, manifestó que los soldados -inclusive- tomaron té con el músico en su casa de habitación. Sin embargo, la situación cambió repentinamente el viernes.

"Era inocente, un cantante que sólo entretenía a la gente”, señaló. “Le dispararon en la cabeza" cuando estaba "en la granja”, agregó Andarabi, quien lleva el mismo nombre del lugar donde ocurrió la terrible ejecución.



Asimismo, indicó que su familia esperaba justicia y que un consejo del Talibán local le había prometido castigar al asesino de su padre. El vocero talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que los insurgentes investigarían el caso, pero que no tenía más información al respecto.



El afgano tocaba el ghichak (un laúd de arco) y cantaba canciones tradicionales sobre su lugar de nacimiento, su pueblo y Afganistán en general. Un video difundido tras su muerte, lo muestra en una actuación sentado en una alfombra y con las montañas de su hogar de fondo.

"No hay país en el mundo como mi patria, una nación orgullosa. Nuestro hermoso valle, la patria de nuestros bisabuelos", interpretó para entonces.

