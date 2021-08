VIDEO: Multitud invade aeropuerto de Kabul mientras avión estadounidense intenta evacuar

KABUL, AFGANISTÁN.- Como una película de terror y en una lucha por sobrevivir, centenares de afganos invadieron el aeropuerto de Kabul, en un intento por abandonar el país, mientras un avión de las fuerzas estadounidenses trataba de evacuar a personal diplomático tras el derrocamiento del gobierno por los talibanes.

En videos difundidos por las redes sociales se puede observar cómo una gran turba de personas ingresa a la pista del aeropuerto internacional y comienza a correr junto y frente al aeronave, rogando desesperadamente que los dejaran salir del país luego de que El Talibán tomará posesión de la ciudad.

LEA: Merkel: Retirada de Afganistán fue una decisión de "política interna" de EEUU

Pese a que el éjercito de Estados Unidos "aseguró" el lugar este lunes, la multitud se empujaba tratando de abordar el avión, con algunas personas colgadas de las barandas, quienes anhelaban evacuar de la nación junto al personal de la embajada y otros ciudadanos extranjeros.

Ante el desenfreno, las tropas estadounidenses dispararon al aire para controlar a la muchedumbre de afganos que invadieron el perímetro con la esperanza de tomar un vuelo, en un clima de caos total.

Estados Unidos ha enviado 6,000 militares para evacuar a unos 30,000 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses, y civiles afganos que han cooperado con ellos.

+Sigue el caos en Afganistán con miles tratando de escapar del país

España anunció el lunes el envío de dos aviones militares a Dubái para la "primera fase" de evacuación. Y, Alemania, según fuentes parlamentarias, busca desplegar soldados en Afganistán para evacuar a sus ciudadanos y unos 2,000 afganos que han trabajado para los alemanes y defensores de derechos humanos.



Los helicópteros estadounidenses sobrevolaron incesantemente el fin de semana entre la embajada, un gigantesco complejo situado en la "zona verde" ultrafortificada, en el centro de Kabul, y el aeropuerto, ahora la única vía de salida del país.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ