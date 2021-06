Escrutinio de elecciones intermedias avanza lento en México  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con largas filas de votantes y en tranquilidad en la mayor parte del país, se desarrollaron el domingo las elecciones en las que los mexicanos eligieron a la cámara baja del Congreso, casi la mitad de los gobernadores y la mayoría de los alcaldes. Los comicios determinarán si el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador obtiene la mayoría legislativa necesaria para continuar con su “Cuarta transformación”.



A más de dos horas del cierre de las casillas el proceso de conteo por parte de las autoridades electorales se desarrollaba con lentitud y sólo se habían escrutado 25% de las actas, de acuerdo a los resultados preliminares que difundió el Instituto Nacional Electoral (INE) en su página web. Los reportes preliminares muestran que la participación ronda 50%, superando el registro que se dio en los comicios intermedios del 2015 cuando se reportó una participación de 47,7%.



Con los sufragios contabilizados hasta el momento, la coalición que encabeza el partido del presidente, Morena, llevaba 24.6%, mientras que la alianza de los tres principales partidos de oposición sumaba 25.2%



Desde temprano, electores con cubrebocas se concentraban en las casillas de la capital y una treintena de estados para sufragar.



“¡Qué viva la democracia!”, exclamó López Obrador frente a la prensa luego de acudir a las urnas por la mañana en un recinto ubicado a un costado del Palacio Nacional en el centro de Ciudad de México. Fue acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

A pesar de que el mandatario no está en la boleta, su gestión parecía incidir en la votación de algunos electores. “La pandemia fue mal manejada”, expresó Teresita Loza, de 53 años, al quejarse del manejo del gobierno de la crisis generada por el coronavirus. Mientras aguardaba en una fila para votar, Loza, quien admitió que no votó hace tres años por López Obrador, se quejó de la falta de empleo y el deterioro del sistema de salud y dijo que el presidente simplemente regalaba dinero a ancianos y jóvenes desempleados.



Pedro González, un abogado de 51 años, se mostró pesimista por la situación y afirmó que teme que el gobernante mexicano no esté dispuesto a cambiar de rumbo. “Creo que tenemos que hacer un cambio", señaló González, al plantear que es necesario hacer ajustes en la forma de hacer política. Dijo que esperaba que el partido oficialista sólo logre una mayoría simple en la Cámara de Diputados ante su temor de que busque cambiar la Constitución.



En el arranque del proceso, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los actores políticos y sociales a respetar las reglas de juego democrático, los tiempos del cómputo y los resultados, y exhortó a los electores a ejercer libremente el voto. “Tengan la seguridad de que hoy habrá rangos de votación emitidos puntualmente” de 15 de las 32 gubernaturas del país y la Cámara de Diputados, dijo en un comunicado, y precisó que los rangos se darán a las 11 de la noche a partir de los conteos rápidos que realizarán las autoridades.



La jornada se desarrollaba de manera pacífica en la mayoría de las regiones con excepción de la localidad de Santiago Laollaga, en el estado central de Oaxaca, donde un grupo de personas, cuya identidad se desconoce, prendió fuego al lugar donde se instalaría la casilla y colocó barricadas, dijo en su cuenta de Twitter el senador oficialista Salomón Jara Cruz.



También se reportó un incidente violento en la unidad habitacional Lázaro Cárdenas del Estado de México, vecino a la capital, donde un grupo agredió a votantes. Por el hecho fueron detenidas 15 personas, informó la Secretaría de Seguridad de la entidad. Asimismo, en una casilla de la ciudad norteña de Tijuana, próxima a la frontera con Estados Unidos, un sujeto lanzó una caja con una cabeza humana en su interior, según reportaron medios locales.



Córdova anunció a las 8 de la noche el cierre de las votaciones y dijo, en un mensaje televisado, que 162.129 cansillas electorales fueron instaladas y funcionaron adecuadamente y sólo 30 centros no pudieron operar debido a diversas circunstancias.



“La jornada electoral que está concluyendo fue exitosa”, sostuvo el alto funcionario y agregó que sólo se presentaron algunos incidentes en zonas focalizadas del país que fueron atendidos de acuerdo a las leyes, pero no ofreció detalles. Córdova dijo que alrededor de las 11 de la noche se conocerán los primeros resultados oficiales basados en el conteo rápido del INE.



El consejero electoral, Ciro Murayama, criticó los anuncios adelantados de triunfo de algunos candidatos y organizaciones y consideró los pronunciamientos como “irresponsables”.



Más temprano, Córdova indicó que algunas casillas del estado central de Michoacán no pudieron instalarse por conflictos con comunidades indígenas que exigían elegir a sus autoridades con el sistema de usos y costumbres.



Las autoridades electorales tomaron acciones contra unas 30 figuras públicas, conocidas como “influencers”, por violar la veda electoral y les ordenó retirar sus campañas propagandísticas a favor del partido Verde Ecologista de México de sus redes sociales.



En medio del proceso electoral se anunció la detención en el norte del país del exgobernador opositor del estado occidental Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija Lidy Sandoval López, quienes eran procesados por la Fiscalía General por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los detractores de AMLO han descrito los comicios como una oportunidad de impedir que el mandatario concentre más poder y debilite el sistema de equilibrios y garantías. El presidente dice que la oposición está dominada por conservadores que se oponen a su campaña contra la corrupción y el gasto innecesario.



López Obrador se ha quejado de que cortes y agencias reguladoras independientes han bloqueado algunas de sus medidas más duras para dar poder a empresas estatales. Sus rivales temen que si obtiene una mayoría, pueda intentar subyugar a los tribunales y agencias reguladoras creadas durante las décadas de transición mexicana hacia una democracia plena.



Quince de las 32 gubernaturas del país se deciden el domingo, así como los 500 escaños de la Cámara de Diputados. Casi 20.000 puestos locales, como alcaldías y concejalías, se dirimen en 30 estados, las carreras electorales que a menudo han registrado más incidentes violentos. Unas tres docenas de candidatos locales han sido asesinados.



López Obrador ha subido el salario mínimo y reforzado los programas de ayuda gubernamental como pagos adicionales a los ancianos, estudiantes y programas de formación para jóvenes. También creó una Guardia Nacional casi militar y dio un importante papel al ejército en sus proyectos estrella, que incluyen trenes, una refinería de petróleo y aeropuertos. No obstante, no ha seguido una línea izquierdista tradicional. Pese a tensiones ocasionales, ha mantenido una relación cordial con Estados Unidos y ayudó a impedir que decenas de miles de migrantes centroamericanos llegaran a la frontera estadounidense. Detesta la deuda del gobierno y el despilfarro.



Sus oponentes le describen como intolerante a las críticas y obsesionado con una imagen nostálgica de México en la década de 1960, cuando el petróleo regía el mundo y las empresas estatales dominaban muchos sectores de la economía. Conservador en lo social y cristiano declarado “en el sentido más amplio”, ha enojado a las feministas con sus políticas, aunque ha complacido a muchos mexicanos por su estilo de vida austero.