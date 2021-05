Estado de Maryland en EEUU suprime su himno estatal considerado racista  

La canción, 'Maryland, My Maryland', fue escrita durante la guerra civil de 1861-65 por James Ryder Randall, un simpatizante de la causa confederada. Foto: AFP

MARYLAND, ESTADOS UNIDOS.- El estado de Maryland, en la región noreste de Estados Unidos, suprimió el martes su controvertido himno de la época de la Guerra de Secesión, cuya letra elogiaba al sur esclavista.



"Derogamos el himno estatal, que es una reliquia de la Confederación", dijo el gobernador de Maryland, Larry Hogan, al ratificar la ley de derogación.



La legislatura estatal controlada por los demócratas votó en marzo a favor de retirarlo y Hogan, un republicano moderado, estuvo de acuerdo, señalando que estaba "claramente desactualizado y fuera de contexto".



La canción, "Maryland, My Maryland", fue escrita durante la guerra civil de 1861-65 por James Ryder Randall, un simpatizante de la causa confederada.



Adoptada como himno de Maryland en 1939, en una época en la que la segregación racial regía en el estado, la letra se refiere al expresidente Abraham Lincoln como un "déspota" y "escoria del norte".



Maryland era un estado esclavista, pero no se separó de la Unión durante la Guerra de Secesión.



Hasta el año pasado, la canción se tocaba en las ceremonias oficiales, pero debido a la polémica, los organizadores de la famosa carrera de caballos Preakness Stakes la retiraron en la edición de 2020.



Las autoridades aún no han elegido un himno de reemplazo, pero se están considerando varias alternativas.



El retiro de la canción se produce en medio de una oleada de revisionismo sobre monumentos confederados en todo Estados Unidos, y cuando el país ha estado reflexionando sobre su pasado de racismo y discriminación después de varias muertes de afroamericanos abatidos por agentes de policía.