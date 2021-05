Así funciona la Cúpula de Hierro que defiende a Israel de los misiles

JERUSALÉN, ISRAEL.- Tras la violencia generada, el pasado lunes, por 400 misiles enviados por militantes palestinos a Israel, se destacó el buen funcionamiento de su sistema antimisiles, ya que la mayoría de cohetes fueron intervenidos por la Cúpula de Hierro.

La tragedia que sorprendió el pasado lunes pudo haber sido peor sino hubiesen contado con ese escudo antimisiles que lleva más de diez años a sus servicios, lo anterior con la intención de tener un dominio militar sobre sus vecinos.

En marzo, Israel presentó una nueva versión de su escudo antimisiles, desplegado en las fronteras con Gaza, Líbano y Siria, que ahora puede interceptar “simultáneamente” cohetes, misiles y drones, aunque no puede bloquear proyectiles lanzados a baja altura.

Cabe mencionar, que las principales amenazas que recibe Israel provienen de Hamas y Hezbollah, pero también está en alerta permanente ante los misiles balísticos de largo alcance de Irán.

Historia

En 1991, el investigador de defensa dijo que Israel necesitaba tener un sistema antimisiles capaz de destruir misiles en pleno vuelo.

Las fuerzas de Saddam Hussein lanzaban cohetes Scud contra Tel-Aviv, y la urbe se vació de sus habitantes, dijo a la AFP durante una entrevista en el Ministerio de Defensa: “Había que hacer algo”. Tras 15 días, el general Gold y su equipo concibieron unos veinte prototipos antes de abandonarlos. Luego crearon un sistema con socios del sector privado de la defensa.

“La Cúpula de Hierro ha sido probada en una variedad de escenarios complejos y ha interceptado drones, cohetes y salvas de misiles simultáneamente”, dijo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, en un comunicado.

Sin embargo, no fue hasta el año 2011 cuando comenzaron a construirlo, aunque muchos funcionarios no estuviesen de acuerdo argumentando que "no era una prioridad".

El sistema interceptó miles de cohetes palestinos provenientes de la franja de Gaza, generando honores a su creador y cambiando el panorama militar de la región.

