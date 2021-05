Europa continúa su desconfinamiento ante retroceso de casos de covid

LONDRES, REINO UNIDO.- El Reino Unido se aprestaba este lunes a anunciar levantamiento de restricciones sanitarias anticovid, en la línea de otros países europeos como Grecia o España, donde sin embargo las autoridades tuvieron quehacer llamados a la "responsabilidad" tras las imágenes de fiestas del fin de semana.



Las campañas de vacunación masivas en varios países occidentales permitieron a los gobiernos iniciar un tímida reapertura, mientras en otros continentes, especialmente en India, el virus sigue causando estragos.



La pandemia de covid-19 ha matado a casi 3,3 millones de personas en el mundo y contagiado a 158 millones, según un balance establecido por la AFP este lunes en base a cifras oficiales.

VEA: Realizan fiestas callejeras en España por el fin del estado de alarma



En el Reino Unido, el país más enlutado de Europa con 127,000 decesos, su primer ministro, Boris Johnson, tenía previsto confirmar en la tarde qué nuevas medidas suavizará a partir del 17 de mayo.



Los británicos deberían poder reunirse en lugares cerrados en grupos de hasta seis personas y los pubs y restaurantes atender en salas, después de haber reabierto ya las terrazas.



Desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre, más de 35 millones de los 68 millones de británicos han recibido al menos una primera dosis de la vacuna contra el covid.



En España, un viento de libertad se alzó el domingo con el fin del estado de alarma sanitario. Los habitantes pudieron de nuevo salir de la región o congregarse en la calle.



Sin embargo, las imágenes de ciudadanos festejando y bebiendo en las calles de Madrid o Barcelona, en muchos casos sin mascarilla ni distancias de seguridad, impactaron y provocaron reacciones en la clase política.

ADEMÁS: EEUU anuncia nuevas sanciones contra funcionarios en Centroamérica



"El fin del derecho de excepción no significa el fin de las restricciones. (...) La amenaza del virus persiste. Por eso las autoridades debemos seguir actuando y la ciudadanía comportándose con responsabilidad", escribió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en el diario El País.



En Alemania, más de 7 millones de personas vacunadas se benefician ahora de la flexibilización de las estrictas normas sanitarias, como reunirse en grupo o entrar en cualquier tienda sin tener que presentar un test negativo.



El levantamiento progresivo de las restricciones afecta a todos los ámbitos en Europa. Grecia reabrió este lunes todas las escuelas cerradas hace seis meses y espera el inicio de la lucrativa temporada turística el 15 de mayo.



Y, en Rávena (norte de Italia), la Filarmónica de Viena lanzó el domingo por la noche un rotundo mensaje de amor por la música en vivo al volver a tocar frente al público. "Ha sido emocionante. Volver a recibir público en el teatro", comentó el alcalde, Michele De Pascale.

Incertidumbre sobre AstraZeneca en Europa

En el frente de las vacunas, la Unión Europea (UE) no renovó por el momento su contrato con AstraZeneca a partir del mes de junio, indicó el domingo el comisario europeo de Industria, Thierry Breton, que no aclaró si es una decisión definitiva.



El ministerio belga de Salud precisó que la decisión de la Comisión no tiene que ver con la eficacia de los inyectables, "sino con la falta de fiabilidad en las entregas del laboratorio", con el que la UE mantuvo varios pulsos.



La UE sí renovó ya sus contratos sobre la vacuna del laboratorio alemán BioNTech, que este lunes dijo que su vial, desarrollado con Pfizer, no requiere modificaciones para luchar contra las nuevas variantes del virus.

VEA TAMBIÉN: Colorado: Tiroteo en fiesta de cumpleaños deja 7 muertos

Un comité de expertos instalado por el gobierno de Noruega se pronunció este lunes contra la autorización de las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, debido al riego de efectos secundarios graves, aunque raros.



Por otro lado expertos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) deben visitar este lunes Rusia para inspeccionar las plantas de producción de la vacuna rusa Sputnik V, de cara un eventual visto bueno a su uso en el bloque europeo.

Récords diarios de muertes

En otras zonas del mundo, la pandemia registra en ocasiones fuertes avances como en India, que encadena diariamente récords de muertes y contagios. Más de 246,000 personas perdieron la vida, 3,754 de ellas en las últimas 24 horas.



En un momento de incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas contra esta variante, India, el mayor productor mundial de inyectables, sólo administró dos dosis al 2% de sus 1,300 millones de habitantes.



En América Latina, con más de 954,000 muertos desde que empezó la pandemia, la vacunación avanza lentamente y de manera dispar.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que dará vacunas a los alcaldes hondureños que le pidieron ayuda.



Y, en Brasil, el país más golpeado de la región con más de 422,000 muertos, su presidente Jair Bolsonaro encabezó el domingo una multitudinaria concentración de sus simpatizantes para apoyar a su gobierno, en plena segunda ola.

DE INTERÉS: La Unión Europea no renueva contrato con AstraZeneca