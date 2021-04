Tiroteo en centro comercial de Nebraska deja un muerto

NEBRASKA, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades emitieron una orden de arresto contra un adolescente sospechoso de haber participado en un tiroteo en un centro comercial de Nebraska que dejó a un hombre muerto y a una mujer herida, informó la policía el domingo.



La policía de Omaha dijo que Makhi Woolridge-Jones, de 16 años, es buscado por un cargo de homicidio en primer grado en el tiroteo del sábado en el centro comercial Westroads de Omaha. Brandon Woolridge-Jones, de 18 años, fue detenido por un cargo de complicidad en el tiroteo.

La policía no describió la relación entre los dos jóvenes.



La policía dijo que un tercer hombre ha sido identificado como una persona involucrada en el tiroteo, pero no dio su nombre.



Las personas presentes en la zona corrieron aterrorizadas en busca de refugio cuando se escucharon disparos alrededor del mediodía cerca de una tienda de J.C. Penney.



La policía dijo que Trequez Swift, de 21 años, recibió un disparo y murió en un hospital de Omaha. Una mujer, Ja’Keya Veland, de 22 años, resultó herida en una pierna, pero sus heridas no se consideraron tan peligrosas como para poner en riesgo su vida.

Las autoridades creen que el tiroteo en el Westroads Mall de Omaha fue un incidente aislado y no un ataque al azar.



Este es el segundo tiroteo reportado en Westroads Mall en poco más de un mes. El policía de Omaha Jeffrey Wittstruck recibió cuatro disparos de un hombre de 21 años que fue acusado de robar camisetas de una tienda J.C. Penney el 12 de marzo. Wittstruck sobrevivió.



En 2007, un hombre armado mató a ocho personas en la tienda Von Maur del mismo centro comercial, donde antes de suicidarse.

