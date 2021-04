VIDEO: Polémica por candidato a gobernador que bailó en fiesta de narco en México

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- Un aspirante político mexicano está en el ojo del huracán luego de que su contrincante hiciera público un video en el que se le veía disfrutando de una fiesta, junto a Gilberto García Mena, alias "El June", líder del Cártel del Golfo y que actualmente guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad.



El político en cuestión es Samuel García, quien a sus 33 años busca convertirse en el gobernador de Nuevo León, en la papeleta del Partido Movimiento Ciudadano. García, se desempeñó en el pasado como diputado y senador.

Fue Adrián de la Garza Santos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien durante una rueda de prensa dio a conocer el video, que supuestamente tuvo lugar durante una fiesta de 15 años del hijo del narcotraficante Gilberto García Mena, quien además, sería primo del padre de Samuel, el abogado Samuel Orlando García Mascorro.



En el pasado, cuando buscaba convertirse en senador, Samuel reconoció que sabía de un primo de su papá que estaba preso en "el botiquín", pero que no lo conocía, sin embargo, las recientes imágenes pusieron en duda la veracidad de sus declaraciones.

De izquierda a derecha: Samuel Orlando García Mascorro, Samuel García Sepúlveda y Gilberto García Mena, alias "El June".







"Quiero ser muy claro que lo que hago el día de hoy es develar información importante que demuestra que Samuel García ha mentido pública y sistemáticamente a la población de Nuevo León", manifestó De la Garza, después de mostrar el polémico video.

Reacción

Tras el escándalo que generó en las redes sociales el video, Samuel García decicidó publicar unas imágenes de aclaración de los hechos, donde alegó que con ello, su oponente solo muestra su desesperación.



"Hoy amanecimos con mantas colgadas en el norte de Nuevo León puestas por Adrián (de la Garza) donde se me hace un nexo con el crimen organizado, más tardecito, Adrián hace una rueda de prensa donde muestra un video donde bailaba a mis nueve años, ¡qué mal bailaba, por cierto!, pero eso, Adrían, no es un delito", dijo García.



"Esto lo que muestra es que estás desesperado porque ya vamos 10 puntos arriba en las encuestas y estás dispuesto a hacer hasta el ridículo, como lo acabas de hacer, en presentar cada vacilada, con tal de quedarte en el poder y seguir saqueando a Nuevo León, como lo hizo tu padrino, Rodrígo Medina de la Cruz. A diferencia tuya, yo soy incorruptible, tú síguele buscando, no vas a encontrar nada", añadió.

