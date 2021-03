Preparan nuevo intento de liberar buque en Canal de Suez

Esta imagen satelital captada por Maxar Technologies muestra el buque de carga MV Ever Given atascado el viernes 26 de marzo de 2021 en el Canal de Suez, cerca de Suez, Egipto. (©Maxar Technologies vía AP)

SUEZ, EGIPTO. — Un enorme buque carguero continúa atravesado el sábado en el Canal de Suez de Egipto luego de cinco días, al tiempo que las autoridades se preparaban para liberar la embarcación y reabrir una vía crucial para el comercio mundial.



El Ever Given, un buque con bandera panameña que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en la estrecha vía artificial que separa el África continental de la península de Sinaí.



La embarcación quedó atrapada en un tramo de un solo carril del canal, aproximadamente a seis kilómetros (3,7 millas) al norte del acceso sur, cerca de la ciudad de Suez.



Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, la firma de rescate contratada para liberar al Ever Given, dijo que la compañía espera desatascar al barco en cuestión de días con el uso de una combinación de remolcadores, dragas y mareas altas.



En entrevista para el programa de televisión Nieuwsuur, Berdowski explicó la noche del viernes que la proa del barco está atorada en barro arenoso, pero la popa “no ha sido completamente empujada hacia el barro, y eso es algo positivo porque uno puede usar la popa para liberarlo”.



Berdowski agregó que dos remolques grandes se dirigen al canal y se espera que lleguen durante el fin de semana. Indicó que la compañía espera aprovechar la fuerza de los remolques, la draga y las mareas, que, dijo, se prevé que sean hasta 50 centímetros (20 pulgadas) más altas el sábado.

“Esperamos que la combinación de los botes (remolcadores) que tendremos ahí, más terreno dragado y la marea alta sea suficiente para liberar el barco en algún momento de principios de la próxima semana”, afirmó.



Una investigación inicial mostró que el buque encalló debido a intensos vientos, y descartó que hubiera sufrido alguna falla mecánica o del motor, señaló la compañía. GAC, una empresa de transporte global y logística, había dicho previamente que el barco experimentó una falla de energía, pero no dio detalles.



El embotellamiento marítimo afectaba a más de 280 navíos el sábado cerca del Puerto Said en el Mar Mediterráneo, el Puerto Suez en el Mar Rojo y aquellas que de antemano se encuentran varadas en el sistema del canal, indicó Leth Agencies, que brinda servicios para el canal.



Algunos barcos de antemano han empezado a usar otra ruta y docenas de barcos aún estaban en camino al canal, según la firma de datos Refinitiv.



Aproximadamente el 10% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez, el cual es especialmente.

