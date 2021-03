Covax lamenta problemas en abasto de vacunas contra Covid

GINEBRA, SUIZA .— El titular de un programa apoyado por Naciones Unidas para llevar vacunas contra el coronavirus a países de ingresos bajos y medios manifestó el viernes su decepción por las demoras de un importante proveedor de India, aunque expresó confianza en que Estados Unidos pueda pronto comenzar a compartir dosis.



El doctor Seth Berkley, director general de Gavi, la Alianza para la Vacunación, dijo que la entrega de las dosis destinadas a trabajadores de salud y otros grupos de alto riesgo en dichos países mediante el programa Covax se retrasará varias semanas.

Gavi y sus socios habían anunciado la víspera que la entrega de hasta 90 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca fabricadas por el Instituto Serológico de India (SII por sus siglas en inglés) se retrasará hasta finales de abril debido a un fuerte aumento de los contagios en la India.



“Estamos decepcionados”, declaró Berkley a The Associated Press. Agregó que las conversaciones con el gobierno de India y el SII continuaban “con la esperanza de que podamos tener algunas de esas dosis y regresar después a todo vapor, quizá en mayo”.



“Confiábamos en llegar a todos los trabajadores de salud y grupos de riesgo para finales de marzo”, señaló Berkley.



La producción de una compañía surcoreana, SK Bioscience, que también produce la vacuna de AstraZeneca, “avanza un poco más lento de lo que habíamos previsto” debido en gran parte “al hecho de que la cadena de abastecimiento es nueva”, afirmó Berkley.



Covax ha enviado unas 31 millones de dosis a cerca de 60 países en las últimas semanas, y antes había anunciado planes para enviar 237 millones de dosis de AstraZeneca para finales de mayo, parte de los planes para distribuir unos 2.000 millones de vacunas contra el coronavirus este año a nivel global.



Pero las preocupaciones sobre el abastecimiento de vacunas han pesado en las últimas semanas en países muy afectados por la pandemia, como los de la Unión Europea e India, causando el surgimiento de un nacionalismo relacionado con las vacunas en algunas partes.



La UNICEF, que tiene un papel importante en la distribución de las vacunas mediante Covax, dijo que los programas de entrega a los 60 países que han recibido dosis se han visto afectados por las demoras de la compañía india.



Estados Unidos figura entre algunos países ricos que han acaparado más dosis de las necesarias para su población, y para finales de julio tendrá vacunas suficientes para toda su población.



El gobierno de Biden ha anunciado planes para compartir dosis.



“La pregunta es: ¿cuándo será eso?”, dijo Berkley, quien es estadounidense. “Por supuesto, estaríamos muy interesados —en particular debido a estas demoras de las que estamos hablando hoy— para tratar de que el programa Covax reciba dosis de vacunas”.



Berkley expresó confianza en que algunas dosis obtenidas u ordenadas por Estados Unidos, de AstraZeneca o Novavax, “se pongan a disposición para ayudar en algo con este problema de abastecimiento de corto plazo”.



Señaló que los fabricantes de vacunas “pueden desempeñar un papel en esto” y que hay conversaciones con ellos.



Por otra parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó el viernes a los países ricos donar por lo menos 10 millones de vacunas para que la agencia pueda lograr su meta de iniciar la vacunación en todas las naciones durante los primeros 100 días del 2021.



Tedros dijo que los problemas de abastecimiento han ocasionado que unos 20 países sigan esperando sus primeras dosis de las vacunas del programa.



“Estoy solicitando a los países que tengan dosis de vacunas con la denominación de uso de emergencia por parte de la OMS que donen tantas dosis como les sea posible para ayudarnos”, afirmó Tedros, quien exhortó a los fabricantes a que incrementen su producción.

