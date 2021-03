El gobierno de Biden niega una "crisis" de migrantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazó el miércoles las denuncias de los republicanos de que el aumento de la llegada de niños migrantes en la frontera con México equivale a “una crisis”.



Ante las denuncias de los republicanos de que el presidente Joe Biden erró al anular las políticas migratorias aplicadas por su predecesor Donald Trump, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, recordó una de las políticas de Trump que se granjeó el oprobio internacional generalizado: la de separar a padres de sus hijos en la frontera.



“Una crisis es cuando una nación está dispuesta a arrancar a un niño de 9 años de los brazos de su madre o padre y separar a esa familia con el propósito de desalentar la migración”, expresó Mayorkas ante la Comisión de Seguridad la Cámara de Representantes.



“Eso es, para mí, una crisis humanitaria”, añadió.



El número de migrantes detenidos en la frontera ha aumentado desde abril del año pasado, y el gobierno actual sigue devolviendo a la mayoría de los adultos no acompañados y familias, acatando una orden de salud pública emitida por Trump al inicio de la pandemia del coronavirus. Pero los menores de edad sí se pueden quedar, al menos temporalmente, y están llegando en cantidades cada vez mayores.



Más de 4.000 migrantes menores de edad estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza hasta el domingo, entre ellos 3.000 que llevaban más de las 72 horas permitidas por órdenes del tribunal, según un funcionario estadounidense. La agencia aceptó a otros 561 el lunes, el doble del promedio diario, aseveró otra fuente oficial. Ambas fuentes hablaron a condición de anonimato ya que la información no se había hecho pública todavía.



El aumento en el número de niños migrantes ha dejado en un dilema al gobierno de Biden, criticado por republicanos quienes le acusan de animar los cruces fronterizos y por algunos demócratas por permitir la detención prolongada de menores de edad. La situación además le complicará los planes de revocar las políticas de Trump que buscaban desalentar la inmigración tanto legal como ilegal.



“Les digo claramente: No vengan”, declaró Biden en una entrevista con ABC News transmitida el miércoles.

Cifra récord

La cifra de migrantes que tratan de cruzar la frontera está en su punto más alto desde marzo del 2019. Mayorkas reconoció el martes que está encaminada a alcanzar su cúspide de 20 años.



“La situación en la frontera sudoccidental es difícil”, expresó Mayorkas en sus más amplias declaraciones sobre el tema hasta la fecha. “Estamos trabajando las 24 horas del día para manejarla y seguiremos haciéndolo, ese es nuestro trabajo”.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene planes de inaugurar albergues especiales en el Campo Aéreo Moffett cerca de San Francisco y en Pecos, Texas. También tiene planes de ampliar las instalaciones en Donna, Texas, en el Rio Grande Valley, para poder alojar allí a 2.000 migrantes.