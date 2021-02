El caso de Joseph Flavill, el joven que estuvo en coma y se infectó de covid-19  

LONDRES, INGLATERRA.-Joseph Flavill es un joven británico de 19 años de edad que acaba de despertar de un coma de 10 meses. Lo insólito de su caso es que no sabe sobre la pandemia del covid-19, aunque ya se infectó dos veces.



Todo comenzó el pasado 1 de marzo de 2020, cuando Flavill fue atropellado por un vehículo en Burton upon Trent, Staffordshir, Londres. El accidente le provocó una grave lesión cerebral que lo dejó postrado durante 10 meses. Durante este tiempo la pandemia provocaba estragos en el mundo y también en su organismo.

El día que abrió los ojos, se asustó al ver que estaba en un hospital. La peor parte fue que no lo acompañaba ninguno de sus familiares y todos los médicos usaban mascarillas y trajes de protección. Además, todo contacto debía hacerse por videollamada.

Al final, Flavill entendió que cayó en ese estado tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento obligatorio en Reino Unido.

"Él no sabe nada sobre la pandemia porque estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe", dijo la tia de Flavill al diario The Guardian.



"No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos", aseguró.

Contagio

La tía de Flavill informó que su sobrino logró sobrevivir dos veces al covid-19, enfermedad que no le causó mayores afecciones durante el coma.



Lo más difícil, según la señora, es no poder estar en contacto con él, porque las medidas de los hospitales no lo permiten. "Cuando pueda tener contacto cara a cara será la oportunidad de explicarle todo".

