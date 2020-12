Pandemia es peor crisis en América Latina en 120 años, Cepal

SANTIAGO DE CHILE.- La llegada de la pandemia a América Latina y el Caribe se tradujo en la peor crisis económica, social y productiva de la región en 120 años e incrementó el desempleo, la pobreza y la desigualdad, dijo el miércoles la Cepal.



En su balance preliminar de las economías de la región, la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) afirmó que la crisis sanitaria empujó a una caída del Producto Interno Bruto regional de 7,7%.

LEA TAMBIÉN: Autorizan el uso de la vacuna de Pfizer contra el covid en Chile



La contracción económica “causó un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7%, una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad”, agregó el documento difundido en línea por Alicia Bárcena, directora ejecutiva del organismo internacional.



“Si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente”, señaló el balance.



“Las cicatrices que deja la mayor crisis en décadas, con un aumento de los niveles de desempleo y pobreza, así como de la desigualdad, podrían intensificar las tensiones sociales latentes con consecuencias en la recuperación de la actividad económica de los países”, advirtió la Cepal.



La caída del PIB regional impulsada por las cuarentenas y la paralización de las actividades productivas para frenar la propagación del Covid-19 tendrá profundas repercusiones sociales y laborales que se proyectarán también en 2021, en una región en la que crisis sanitaria empujó al desempleo a 47 millones de personas en el segundo trimestre del año, según un informe previo de la Cepal.

Vea aquí: Argentina dice que exigencias de Pfizer para vacuna son inaceptables



Para 2021 se pronostica que la región experimentaría un crecimiento de 3,7% en promedio. América del Sur crecería un 3,7%, Centroamérica y México un 3,8% y el Caribe un 4,2%.



El crecimiento proyectado es superior a las tasas promedio de 0,3% en que ha crecido en el sexenio 2014-2019 y corresponde a “un resultado de un efecto de arrastre o rebote estadístico y no será suficiente para recuperar los niveles de PIB perdidos en 2020”, señaló el informe.



Bárcena dijo que el crecimiento proyectado para el próximo año “sólo recuperará” el 44% de lo perdido este año.



La Cepal postuló que sin políticas macroeconómicas activas “se prevé que el retorno a los niveles de actividad económica anteriores a la crisis demore varios años”.



El organismo estimó que el impacto de la vacunación se sentirá a partir del segundo semestre del próximo año y pidió que los estímulos monetarios y fiscales “no se retiren prematuramente”.



“De no darse esos supuestos, los resultados en términos de crecimiento de la región podrían ser peores a los proyectados”, advirtió.



Las proyecciones de crecimiento económico para el próximo año no consideran un empeoramiento de las condiciones financieras mundiales de la magnitud del primer trimestre de 2020. “Este año se espera la mayor contracción del PIB mundial desde 1946” por la caída generalizada en las economías desarrolladas y emergentes.

Lea aquí: Países pobres en lista de 'espera' para adquirir vacuna contra el covid-19