Caso positivo de covid-19 interrumpe crucero en Singapur  

SINGAPUR, SINGAPUR.-Un “crucero a ninguna parte” de la empresa Royal Caribbean se vio obligado a interrumpir el viaje y regresar al puerto de Singapur el miércoles, después de que a un pasajero anciano se le diagnosticó coronavirus, pero el Ministerio de Salud dijo posteriormente que las nuevas pruebas en el hombre resultaron negativas.



El hombre de 83 años a bordo del Quantum of the Seas dio positivo en el examen de covid-19 después de reportar al centro médico del barco que sufría diarrea, por lo que fue aislado de inmediato, dijeron Royal Caribbean y la Junta de Turismo de Singapur.



Pero el Ministerio de Salud de Singapur dijo el miércoles más tarde que volvió a analizar la muestra original del hombre, así como una nueva muestra, y que ambas resultaron negativas. Dijo que realizará otra prueba el jueves para confirmar su estado.



Singapur instituyó recientemente un programa piloto de “cruceros seguros” que permite a los buques navegar desde Singapur y de regreso sin pasar por puertos intermedios. Los buques deben reducir su capacidad a la mitad y testear a los pasajeros antes de permitirles abordar, entre otras medidas estrictas de seguridad. Royal Caribbean es uno de los dos operadores autorizados a participar del programa.



La directora de cruceros de la Junta de Turismo de Singapur, Annie Chang, dijo previamente que el pasajero había dado negativo en la prueba previa al abordaje. Añadió que todos los contactos cercanos del hombre fueron aislados y que dieron negativo en las pruebas diagnósticas.



Chang dijo que se suspendieron todas las actividades recreativas a bordo del Quantum of the Seas y que se pidió a pasajeros y tripulantes que permanezcan en sus camarotes hasta finalizar el rastreo de contactos. Todos serán testeados para covid-19 antes de salir de la terminal.

“Se les mantiene al tanto y se les envía comida directamente a sus camarotes”, dijo Chang. “El bienestar y la seguridad de nuestra población local, así como de los pasajeros y la tripulación siguen siendo la prioridad”.



El diario Singapore Straits Times informó que la nave, con 1,680 pasajeros y 1,148 tripulantes a bordo regresó en el tercer día de un viaje de cuatro.



Royal Caribbean dijo en un comunicado que colabora con el gobierno de Singapur para desarrollar un sistema de prueba y monitoreo exhaustivo.



“El hecho de que pudiéramos identificar este caso singular y tomar medidas inmediatas es señal de que el sistema funciona tal como debe”, añadió.



Singapur, una pequeña y próspera ciudad-estado en el sureste asiático, ha reportado 58.285 casos desde el inicio de la pandemia, con 29 muertes.

