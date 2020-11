Una corte federal desestimó denuncias de Trump sobre elecciones injustas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Una corte federal desestimó este viernes tajantemente las denuncias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las pasadas elecciones fueron injustas y se negó a dejar en suspenso la victoria de Joe Biden en el estado clave de Pensilvania.



En una dura revisión de los argumentos de la campaña del mandatario republicano, que afirma que le "robaron" la elección del 3 de noviembre, tres jueces de una corte de apelación indicaron de forma unánime que el equipo de Trump no presentó denuncias genuinas ni evidencias para sustentar sus tesis.

VEA: Alemania ya supera el millón de casos de covid-19



"Las acusaciones de injusticia son algo serio. Pero decir que algo fue injusto no lo convierte en injusto", indicó la Corte.



En esta apelación a una decisión de un tribunal de menor rango, la campaña de Trump alegó que hubo discriminación.



"Pero esta alquimia no puede transmutar el plomo en oro", respondió la corte.



Esta es la última de una serie de reveses sufridos por la campaña de Trump en todo el país, que no ha logrado convencer a ningún tribunal de que la derrota en las urnas se debió a la existencia de fraude.



Sin embargo, Trump sigue dudando de la validez de la victoria de su rival demócrata Joe Biden y el jueves insistió en que hubo "fraude".



La semana pasada una corte de Pensilvania rechazó los argumentos del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, de que millones de votos deberían ser descartados debido a un supuesto fraude.



Este martes el gobierno de Pensilvania certificó oficialmente los resultados y la campaña de Trump apeló en una corte federal para paralizar ese proceso.



Pero el tribunal de apelación indicó que la campaña de Trump no tenía nada sustancial que argumentar.



"Estas acusaciones son vagas", afirmaron los jueces. "Nunca se argumenta que alguien haya tratado a la campaña de Trump o a los votos peor de lo que se trató a la campaña de Biden", agregó.



Con una ventaja consolidada de Biden en el voto popular y en el colegio electoral, el tribunal advirtió que una apelación ante la Corte Suprema no iría a ninguna parte.



"La campaña ya fue a litigio y perdió en la mayoría de estos asuntos", indicó el tribunal. "No puede ganar esta demanda", agregó.



Sin embargo, Jenna Ellis, una de las abogadas del equipo de Trump, anunció en Twitter que el fallo será apelado.



"La maquinaria judicial activista de Pensilvania sigue encubriendo las denuncias de fraude masivo (...) ¡Vamos a la SCOTUS!", dijo en referencia a Corte Suprema de Estados Unidos.