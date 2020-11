Donald Trump: fechas claves de su controversial mandato de cuatro años

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Desde el lanzamiento de su candidatura en 2015 hasta el anuncio de su derrota el sábado, el primer mandato de Donald Trump estuvo marcado por un boom económico, borrado luego por la crisis del coronavirus, y una profunda división de la sociedad estadounidense.



Estas son las fechas claves de Donald Trump en el poder:

- Una campaña inusual -

16 de junio de 2015: El empresario y exestrella de la telerrealidad anuncia su candidatura a las presidenciales desde la Torre Trump en Nueva York, rodeado de su clan familiar.



7 de octubre de 2016: la retransmisión de una grabación de una conversación privada que data de 2005 provoca un escándalo. En ella habla de manera lasciva de las mujeres.



8 de noviembre de 2016: a los 70 años, se convierte en el 45º presidente de Estados Unidos.



20 de enero de 2017: su investidura está marcada por grandes manifestaciones, algunas de ellas con violencia.



- Primeras decisiones -

22 de enero: anuncio del inicio de la renegociación con Canadá y México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



25 de enero de 2017: lanzamiento del proyecto de construcción de un muro antiinmigración en la frontera entre Estados Unidos y México.



27 de enero: decreto que prohíbe la entrada a nacionales de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.



31 de enero: nombramiento del juez conservador Neil Gorsuch para la Corte Suprema, el primero de los tres nuevos jueces que inclinarán definitivamente al tribunal hacia el conservadurismo.

1 de junio: anuncio de la salida de Estados Unidos del acuerdo climático de París.



- Economía -

20 de diciembre de 2017: adopción en el Congreso de la mayor reducción de impuestos en 31 años.



31 de mayo de 2018: impuestos al acero y aluminio importados de México, Canadá y la Unión Europea.



15 de junio de 2018: Trump declara una guerra comercial con China con aranceles del 25% a 50.000 millones de dólares en importaciones.



Septiembre de 2019: la tasa de desempleo se sitúa en 3,5%, un mínimo de 50 años.



- Diplomacia -

6 de diciembre de 2017: Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel a pesar de la desaprobación internacional.



8 de mayo de 2018: anuncio de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear internacional con Irán y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses.



30 de junio de 2019: Donald Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte.



3 de enero de 2020: El poderoso general iraní Qasem Soleimani muere en un ataque estadounidense en Bagdad.



- Las derrotas -

28 de julio de 2017: Fracaso del Senado para derogar Obamacare, la reforma del sistema de salud impulsada por el Partido Demócrata.



6 de noviembre de 2018: durante las elecciones de mitad de período, la oposición demócrata recupera el control de la Cámara de Representantes. El Senado sigue en manos de los republicanos.



20 de junio de 2018: enfrentado a un clamor popular, Trump pone fin a la práctica de separar a los niños que han cruzado la frontera con sus padres.



- La división -

12 de agosto de 2017: durante un mitin de la extrema derecha en Charlottesville (Virginia), un simpatizante neonazi atropella a un grupo de contramanifestantes antirracistas con su automóvil, matando a uno de ellos. Trump provoca numerosas críticas al decir que había "buena gente en ambos lados".



14 de febrero de 2018: Un hombre de 19 años ataca su antigua escuela secundaria en Parkland, Florida y 17 personas mueren. El hecho desencadena una movilización multitudinaria de jóvenes para limitar el acceso a las armas de fuego. Pero Trump apoya plenamente el derecho de los estadounidenses a poseer un arma.



25 de mayo de 2020: George Floyd, un hombre negro de 46 años, muere en Minneapolis asfixiado por un oficial de policía blanco. Estados Unidos es escenario de protestas contra el racismo y la brutalidad policial sin precedentes desde la década de 1960.



- Investigación rusa -

17 de mayo de 2017: Robert Mueller, exjefe del FBI, es nombrado fiscal especial en la investigación sobre la presunta colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia.



18 de abril de 2019: publicación del informe Mueller que no concluye que hubo colusión, pero tampoco exonera a Trump. El informe evidencia que sus allegados tenían numerosos contactos con intermediarios rusos y que Moscú intervino en la campaña para favorecer al candidato republicano.



- El caso ucraniano y proceso de destitución-

18 de diciembre de 2019: El presidente es acusado por la Cámara de Representantes de abuso de poder y obstrucción de la labor del Congreso. Se le reprocha haber presionado a Ucrania en julio para que Kiev iniciara una investigación por corrupción contra Joe Biden, su potencial oponente en 2020.



16 de enero de 2020: apertura en el Senado de un proceso de destitución o "impeachment".



5 de febrero: Donald Trump es absuelto en una votación que sigue mandatos partidistas.



- El coronavirus en campaña -

31 de enero de 2020: Estados Unidos anuncia la prohibición de entrada al territorio de los no estadounidenses que han visitado China recientemente, para detener la propagación del nuevo coronavirus. La medida se extiende a los europeos el 14 de marzo cuando el país está confinado.



20 de junio: Donald Trump, que desafía la enfermedad al no querer llevar máscara, relanza su campaña con un gran mitin en Tulsa, Oklahoma.



2 de octubre: Trump da positivo por covid-19, es ingresado en un hospital militar por tres noches antes de regresar a la Casa Blanca donde permanece unos días antes de reanudar sus reuniones de campaña.