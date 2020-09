VIDEO: Identifican al hombre que atacó a hispana en el metro de Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El afroamericano Joshua James King, fue identificado como el responsable de agredir a una joven hispana en el metro de Miami el pasado 4 de septiembre.

Un video de vigilancia muestra a King atacar a una mujer al azar justo en el momento en que ella se encuentra sola al interior del tren, constató la policía de Miami.

En la cinta de seguridad se puede apreciar que Joshua James King golpea a Andrea Puerta, una colombiana de 29 años que al momento del ataque también sufrió de patadas, empujones y golpes en su cabeza, tras ser aventada contra objetos, por lo que a la fémina se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico.

“Recuerdo que cerré las manos y dije: ¡Detente! ¡Detente! No se detuvo”, comentó Puerta que también relató que previo a propinarle el primer golpe su agresor le dijo “lo siento” y posteriormente no recuerda que más sucedió.

Luego de desmayarse producto del incidente, Puerta pudo salir del tren y marcar al 911 para pedir atención médica.

Cargos contra King

Luego de ser identificado como el responsable de esta agresión, Joshua James King enfrenta tres cargos por agresión agravada, pues las autoridades informaron que otros dos hombres fueron víctimas en el tren metropolitano el mismo día.

“Vio mis ojos; no le importé. Él es tan grande; pesa 220 libras; yo peso 125. Él mide como dos metros. No le importé, no sé cómo estoy viva”, relató la joven afectada.

Joshua James King fue liberado el pasado 10 de septiembre bajo una fianza de 1,500 dólares y comparecerá ante los juzgados este 25 de septiembre.

Video del brutal ataque: