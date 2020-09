Fiesta en Rochester, Nueva York, acaba con 2 muertos y 14 heridos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Dos personas murieron y 14 resultaron heridas en la madrugada del sábado durante un tiroteo en una fiesta en un patio trasero en Rochester, Nueva York, dijo la policía.



Un hombre y una mujer de entre 18 y los 22 años de edad murieron en el tiroteo, explicó a reporteros el jefe interino de la policía, Mark Simmons. Los heridos fueron trasladados a dos hospitales y ninguno sufría lesiones que pusieran en peligro sus vidas, agregó.

LEA TAMBIÉN: A tres años de la tragedia, la pesadilla no acaba para los damnificados del sismo en México



“Esta es una verdadera tragedia de proporciones épicas”, informó Simmons cerca de la escena de la balacera, que parecía haberse extendido por al menos una cuadra.



El tiroteo se produjo luego de que el departamento de policía de la ciudad se vio sacudido por la muerte por asfixia de Daniel Prude. Un video grabado en marzo y publicado por la familia de Prude el 4 de septiembre mostró al hombre —desnudo, con grilletes en las manos y una capucha sobre la cabeza— mientras un agente empuja su rostro contra el piso y otro le presiona la espalda con una rodilla. Los policías lo retuvieron durante alrededor de dos minutos hasta que dejó de respirar. Una semana más tarde, se le retiró el soporte vital.



El lunes, la alcaldesa, Lovely Warren, despidió al jefe de la policía, La’Ron Singletary, afirmando que en un primer momento la engañó sobre las circunstancias de la muerte de Prude.



La balacera del sábado no parecía tener relación con el deceso de marzo.



Los agentes que respondieron a los disparos se encontraron con “aproximadamente 100 personas” huyendo de la zona del tiroteo, afirmó Simmons. Antes de las llamadas, la policía no estaba al tanto de la celebración de la fiesta.



La policía no detuvo a nadie, señalando que es muy pronto para determinar si los disparos fueron hechos por más de una persona.

VEA: Circula video de AMLO riéndose de las masacres en México