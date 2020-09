A tres años de la tragedia, la pesadilla no acaba para los damnificados del sismo en México

CUERNAVACA, MÉXICO.- Los habitantes de Morelos fuertemente afectados por el sismo que sacudió a México en el 2017 continúan sufriendo las consecuencias de la tragedia vivida hace tres años, pues ahora la pandemia del coronavirus ha hecho que las autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) haya detenido la entrega de dinero para la reconstrucción de las casas.

Y es que sumado al colapso de sus hogares provocado por el terremoto de 7.1 grados y a que posteriormente fueron defraudados con la entrega de recursos económicos por parte del Fondo Nacional de Atención de Emergencias (Fonden) la desgracia para estas personas parece no parar.

El subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, David Cervantes Peredo, reportó en noviembre de 2019 que había un retraso en la reconstrucción de cerca de 8,000 viviendas, 89 inmuebles patrimoniales y 10 centros educativos.

Hasta la fecha el gobierno de Morelos tenía un registro de entregas superior a los 1,300 centros educativos y 758 casas recibidas por familia.

Tras el terremoto del 2017, el Censo Estatal de Viviendas Afectadas identificó que 23,793 casas resultaron dañadas, de las cuales 7,410 presentaron daños totales y 16,383 daños parciales.

Unidos por Morelos realizó un proceso de depuración y ampliación de las viviendas afectadas, en donde se actualizó el censo y enlistaron 31,190 inmuebles con daños.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, indicó que en la revisión de los programas para apoyar a los damnificadas se descubrieron irregularidades y acusó a su antecesor, Graco Ramírez, de desviar estos recursos a través del programa Unidos Por Morelos.

Este sábado se cumplen tres años del sismo que tuvo su epcentro en el municipio de Axochipan, provocando la muerte de 74 personas. Entre los 10 municipios más afectados resalta Jojutla, en donde según los registros murieron 27 habitantes y 3,000 casas resultaron dañadas.

La colonia Emiliano Zapata fue una de las más afectadas por el terremoto y ahí surgieron denuncias de que el Conavi abandonó a muchas de las familias damnificadas.

Testimonio

Oralia Vargas Cedillo, es una de las habitantes de la calle Bugambilias y su casa fue una de las que registro pérdida parcial.

Vargas relata que su caso no fue atendido por los técnicos indicados y que enviaron a gente sin experiencia, ya que no revisaron bien los daños.

“En marzo de 2019 entregaron los primeros cheques para reconstruir, pero no salí en la lista. Me dirigí a la persona que estaba dando la información y me volvió a tomar los datos y me dijo que enviaría a otro técnico, pero jamás vino esa persona”, relató.

Con el paso de los meses firmó un cheque por 32,000 pesos mexicanos, pero solamente recibió 29,000 porque el técnico tuvo que cobrar 3,000 por su trabajo.

Los damnificados han venido denunciando que el Fonden ha venido cometiendo fraudes con empresas constructoras.

El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, informó que hace un año hubo varias denuncias de empresas que utilizaron de mala forma los recursos destinados por el Fonden durante 2018.

Jojutla enfrenta el colapso de su sistema de drenaje como una de las consecuencias del sismo y a medida que las autoridades cierran las calles brotan los daños de los sistemas de aguas negras.

El alcalde de ese municipio reconoció que en 2019, gracias al apoyo del gobierno federal, se entregaron 750 acciones pero este año solo 408 debido a la pandemia del coronavirus, la cual ha retrasado la entrega de ayudas.