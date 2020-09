OMS solo avalará vacuna si es segura y eficaz

GINEBRA, SUIZA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) "no avalará" una vacuna contra el coronavirus si no es segura y eficaz, declaró el viernes su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Tenemos unas cuantas que son prometedoras. No serán utilizadas hasta que se haya establecido que son eficaces y seguras, eso es lo que yo quisera garantizar al mundo", declaró el responsable de la OMS en rueda de prensa.



Según la OMS, hay 176 proyectos de vacunas en curso en el mundo, de los cuales 34 están en fase de ensayos clínicos, lo que significa que empezaron a ser probados en seres humanos. Entre estos, ocho se hallan en la fase tres, la más avanzada.



La carrera de las vacunas ha desatado una competición desenfrenada entre Estados, que están aportando miles de millones de dólares a la puja, y también de empresas farmacéuticas, gigantes del sector o nuevas firmas, dispuestas a llevarse la gloria de ser la pionera.

La revista The Lancet publicó este viernes un estudio preliminar sobre la vacuna rusa que mostró que esta desarrolla una respuesta inmunitaria sin efectos indeseables graves.



Sin embargo, otras voces han expresado escepticismo, en particular en Alemania y Estados Unidos, que ponen en duda la eficacia de la vacuna conocida como Sputnik V.



La OMS recomienda por otro lado "el uso sistemático de corticoides para los pacientes que sufren de una forma severa o crítica de covid-19" ya que está demostrado que reducen la mortalidad de la pandemia.



Un informe publicado el viernes en la revista medical BMJ detalla los resultados de varias pruebas, y advierte sin embargo que el uso de esos corticoides no es recomendable en el caso de los pacientes con síntomas leves.