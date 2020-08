Los misteriosos paquetes con semillas chinas que llegan a EEUU y otros países

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Desde hace varios días cientos de familias estadounidenses han reportado que recibieron misteriosos paquetes de semillas -aparentemente procedentes de China- sin haberlas pedido.



Las extrañas entregas han sido reportadas en aproximadamente 30 estados del país, sin que los destinatarios puedan explicar porqué fueron elegidos para recibir las pequeñas bolsas.



Las autoridades del Departamento de Agricultura (USDA) han emitido numerosas alertas para que la población no siembre las extrañas semillas, incluso ha pedido que nadie abra los paquetes, ya que desconocen qué tan perjudicial es el contenido para la salud humana y para el ecosistema.

“En estos momentos no tenemos ninguna prueba que indique que esto no es otra cosa que una ‘estafa’ donde la gente está recibiendo artículos que no ha pedido por parte de un vendedor que luego los utilizará como clientela falsa para reseñar sus productos e incrementar sus ventas”, dicen los oficiales del USDA.

Investigación

Las autoridades han comenzado a recopilar todos los paquetes, los cuales siempre tienen la misma presentación: un envoltorio color gris con una etiqueta de correo en la que dice contener joyas en su interior, sin embargo, cuando las personas abren el sobre se encuentran con una bolsa mucho más pequeña llena de semillas.



En algunos casos, el sobre de color gris indicaba que las semillas habían sido enviadas desde Suzhoum una ciudad ubicada al sur de Shanghai, en China.

En otros casos las personas también identificaron que los paquetes decían provenir de Malasia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos e Islas Salomón, según informó The Wall Street Journal.



Los paquetes decomisados han sido remitidos hasta las oficinas de varios especialistas en Estados Unidos, quienes se encargan de analizar las extrañas semillas y determinar de qué son y si constituyen algún riesgo.



Hasta el momento se han identificado algunas especies como: mostaza, campanillas, col, rosas, romero, entre otros 14 tipos de plantas.

Alerta fuera de Estados Unidos

La aparición de los extraños paquetes no parece limitarse a suelo estadounidense, ya que en Canadá, Reino Unido y Australia varias personas han comenzado a reportar a las autoridades haber recibido las semillas.



Por su parte, las autoridades chinas han negado cualquier relación con las entregas y aseguraron que las etiquetas son falsificadas.



Wan Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el pasado martes que las leyes de su país prohíben "estrictamente" enviar o recibir semillas sa través de correo postal y solicitó a las autoridades estadounidenses enviar las paquetes a China para ellos poder iniciar una investigación.

